О заключении соглашения должны объявить на следующей неделе.

Украинский телеком-оператор "Киевстар" покупает долю ритейлера электроники и бытовой техники Comfy. Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на собственные источники.

Официальной информации о сделке пока нет, стороны прямо не подтверждают факт переговоров. В то же время источники сообщают, что предварительные договоренности могли быть достигнуты уже в начале года, а о закрытии сделки объявят на следующей неделе.

В целом разговоры об интересе телеком-оператора к ритейлеру ведутся с лета 2025 года. Доля "Киевстара" составит около 50%, а главным бенефициаром компании и управляющим партнером по-прежнему останется ее владелец Станислав Ронис.

Что касается суммы сделки, то ее оценивают в сотни миллионов долларов.

Ранее "Киевстар" приобрел медицинский сервис Helsi, а также сервис онлайн-вызова авто Uklon в апреле прошлого года за $155,2 млн. Еще две сделки – по покупке сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua и облачного провайдера GigaCloud – на рассмотрении в Антимонопольном комитете.

Comfy даст "Киевстар" доступ к большой розничной сети и онлайн-каналам, а также возможность синергии с абонентской базой. Главными конкурентами для Comfy+"Киевстар" станут маркетплейсы Rozetka, "Эпицентр", market by mono и Kasta.

В целом украинский бизнес адаптировался к жестким отключениям электроэнергии из-за российских обстрелов этой зимой, однако большинство предпринимателей отмечает рост себестоимости своих товаров и услуг. Подорожание продукции в целом колеблется в диапазоне от 10% и даже до 30%.

А вот китайская продукция в ближайшем будущем может стать далеко не такой дешевой. Все это из-за демографического кризиса и сокращения численности трудоспособного населения, которые не может преодолеть Пекин.

