Товары из Китая начнут дорожать: Bloomberg назвало неожиданную причину

Пекин столкнулся с жестким демографическим кризисом, который сам и спровоцировал полвека назад.

Население Китая сокращается темпами, подобных которым не было уже несколько десятилетий. Существенно уменьшилось, в частности, население трудоспособного возраста, что в перспективе повысит расходы на рабочую силу и стоимость промышленных товаров.

В Китае количество трудоспособных лиц в возрасте от 16 до 59 лет сокращается уже много лет. В 2025 году их осталось примерно 60,6% от общей численности населения, по сравнению с более 70% десятилетием ранее, пишет Bloomberg.

Данная тенденция может подорвать долгосрочный потенциал роста Китая и уменьшить вероятность того, что его экономика превзойдет экономику США, особенно с учетом прогнозируемого увеличения населения Штатов.

Меньшее количество людей, которые создают семьи, также негативно повлияет на долгосрочный спрос на жилье, что будет иметь потенциальные негативные последствия для строительной деятельности и железорудной промышленности Китая.

В то же время сокращение рабочей силы усложнит для правительства поиск средств для его недофинансированной национальной пенсионной системы, поскольку меньше работников будут платить взносы в систему, в то время как количество пенсионеров будет продолжать расти.

Масштабы демографического кризиса в Китае

Китай уступил титул самой густонаселенной страны мира в пользу Индии в 2023 году. Уже в 2025 году Пекин зафиксировал самое стремительное ежегодное сокращение населения со времен Великого голода 1960 года при правлении Мао Цзэдуна. Уменьшение количества рождений и увеличение смертности сократили население страны на 3,39 миллиона человек.

В Китае в 2025 году было зарегистрировано 7,93 миллиона рождений, что является самым низким уровнем по крайней мере со времени основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Рождаемость ежегодно снижается с 2016 года, за исключением незначительного кратковременного роста в 2024 году.

Коэффициент рождаемости в Китае, или среднее количество рождений на одну женщину в течение жизни, упал до 1,3 в 2020 году, что значительно ниже 2,1, необходимых для поддержания стабильности населения, без учета миграции. Внешняя миграция граждан страны выросла в последние годы, что еще больше усугубляет демографические проблемы.

Демографический кризис как следствие политики китайских властей

При коммунистической власти население Китая с 1949 года резко увеличилось. До 1970-х годов страна боролась с нехваткой продуктов питания и жилья. Поэтому власти ввели государственную политику с красноречивым названием "Одна семья – один ребенок", которая действовала с 1979 по 2016 годы.

Политика часто носила принудительный характер. По данным Human Rights Watch, женщин заставляли делать аборты. Детям, рожденным вне государственного плана, отказывали в хукоу – государственной регистрации, необходимой для доступа к государственным услугам и другим льготам.

Некоторые китайские семьи отдавали предпочтение сыновьям и делали аборты, когда узнавали, что должны родить девочку. Это искажало соотношение полов при рождении в предыдущие десятилетия. Хотя это соотношение стабилизировалось на уровне около 104 мальчиков на 100 девочек в последние годы, в Китае сегодня все еще существует нехватка женщин детородного возраста.

Демографический кризис в Китае – последние новости

Общая численность населения Китая составляет 1,404 миллиарда человек и неуклонно уменьшается. Большинство семей не могут позволить себе расходы на воспитание ребенка, которые еще больше растут на фоне экономического спада в стране.

С начала этого года Китай впервые за три десятилетия ввел НДС на презервативы и другие контрацептивы среди прочего комплекса мер по повышению рождаемости.

