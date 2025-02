На российскую нефть припадает примерно треть индийского импорта.

Некоторые нефтепереработчики Индии пытаются сохранить импорт дешевой нефти из России. Компании работают с торговцами, грузоотправителями и другими посредниками над восстановлением поставок в условиях санкций США.

Издание Bloomberg пишет, что руководители компаний заявили, что существующие сети перестраиваются с помощью торговых организаций, танкеров и страховых компаний, которые не попали под санкции. Некоторые из них не пострадали от ограничений, а другие создаются заново, заменяя тех, что попали в "черный список".

С момента введения ограничений крупнейшие индийские покупатели, включая Indian Oil Corp Ltd., Bharat Petroleum Corp Ltd., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. и Reliance Industries Ltd., стали покупать российскую нефть со скидками. Закупки выросли с незначительной доли в общем объеме импорта до примерно трети. Однако все изменилось в январе, когда Вашингтон ввел новые санкции в отношении танкеров и организаций, помогающим Москве.

По оценкам некоторых специалистов, государственные нефтеперерабатывающие компании недополучили в общей сложности 18-20 грузов российской нефти для погрузки в марте, что эквивалентно 14% месячного импорта Индии.

На этой неделе руководители государственных нефтеперерабатывающих компаний сообщили, что на спотовом рынке появились совершенно новые дубайские торговые компании, включая L-Oil и Sccton, которые предлагают российские грузы индийским покупателям. Хотя названия были новыми, руководители заявили, что лица и трейдеры, стоящие за ними, давно известны. Эти новые итерации пришли на смену таким фирмам, как Black Pearl, Guron Trading, Demex Trading, которые попали под санкции США.

Однако у индийских нефтеперерабатывающих компаний и предприятий, занимающихся сбытом российской нефти, есть и другие варианты - в том числе использование наземных резервуаров для маскировки происхождения нефти.

Перемаркировка путем перегрузки с судна на судно уже является распространенной стратегией, используемой китайскими покупателями для маскировки иранской нефти. Резервуары на берегу не были равнее столь популярны из-за более высокой стоимости.

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из РФ по морю сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов по крупным НПЗ, рост расходов на финансирование и запреты правительства на экспорт бензина.

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток для транспортировки нефти в Китай. В результате плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, потому что порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

