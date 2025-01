США расширили санкции в отношении судов, обслуживавших терминал в Козьмино.

Танкеры, которые раньше перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток. Этот щаг необходим, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай, пострадавший от санкций США.

Издание Bloomberg пишет, что причина, скорее всего, в деньгах. Фрахтовые ставки на транспортировку нефти ESPO из российского порта Козьмино в Китай выросли более чем в три раза после того, как США ввели санкции против танкеров, использующих этот маршрут. Большинство судов - это афрамаксы, вместимость которых составляет около 750 000 баррелей.

Согласно данным отслеживания судов, по этому маршруту начали курсировать по меньшей мере два танкера, владельцы которых зарегистрированы в Гонконге. Неясно, являются ли владельцы этих компаний россиянами.

Изменение маршрута - признак того, что российские поставщики в торговле отдают предпочтение дальневосточным маршрутам, говорит Эмма Ли, старший аналитик компании Vortexa.

В начале этого месяца уходящая администрация Байдена ввела агрессивные санкции против российской нефтяной отрасли, которые коснулись страховщиков, трейдеров и около 70% судов, обслуживавших Козьмино. Это поставило под угрозу экспорт ESPO в объеме 900 000 баррелей в день и предоставило возможность другим операторам судов.

Судно Jinjiang Experience загрузило почти 770 000 баррелей из Козьмино 18 января и, как ожидается, прибудет в Тяньцзиня на севере Китая на этой неделе.

На прошлой неделе танкер Bhilva, который ранее не перевозил российские грузы, направлялся в Козьмино без груза, согласно данным судоходных компаний. Танкер совершил разворот в Индийском океане и сейчас идет через Малаккский пролив.

Судно Jinjiang Experience принадлежит компании Dayu Energy Holdings Co. и Maini - компании Rong Yu Shipping Ltd., базирующейся в Гонконге, а Bhilva - сейшельской компании Tika Shipping Ltd., согласно данным морской базы данных Equasis.

Экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10% в 2024 году после ударов украинских дронов, повредивших крупные НПЗ, а также из-за роста затрат на финансирование и запрета правительства на экспорт бензина, усиливших давление западных санкций.

При этом Китай закупил рекордный объем российской нефти в 2024 году. Поставок из РФ составили 108,5 млн метрических тонн, или 2,17 млн баррелей в сутки.

