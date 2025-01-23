Тариф на транспортировку нефти в Китай достиг 7 млн долл., а до введения санкций США - 1,5 млн долл.

Плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения санкций США против нефтяной промышленности России, пишет Bloomberg.

Тариф на перевозку нефти из тихоокеанского порта Козьмино на востоке России в Китай на этой неделе достиг 7 млн долл., сообщили ознакомленные с маршрутом трейдеры, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатности темы. При этом на прошлой неделе тариф составлял 5,5 млн долл., а до введения санкций США - 1,5 млн долл.

Китайские порты стали более осторожными в работе с танкерами, попавшими под санкции, что подорвало торговлю нефтью ESPO, поскольку многие суда, курсирующие по этому маршруту, были внесены в черный список. Это побудило другие танкеры, которые ранее обслуживали западные российские порты, передислоцироваться на восток и транспортировать баррели нефти в Китай.

Видео дня

Согласно данным компании Kpler, одним из последних танкеров, присоединившихся к этому маршруту, стало судно Legend. Оно впервые загрузилось 20 января в порту Козьмино и должно разгрузить свой груз в городе Хуэйчжоу на юге Китая. Ранее Aframax перевозил нефть сорта Urals из западных портов России Усть-Луга и Приморск.

Экспорт российской нефти - последние новости

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов, которые повредили крупные НПЗ, а также рост расходов на финансирование и запреты правительства на экспорт бензина, усилившие давление западных санкций.

При этом в 2024 году Китай закупил рекордный объем российской нефти. Поставки из РФ составили 108,5 млн метрических тонн, или 2,17 млн баррелей в сутки.

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток. Это необходимо, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай, который пострадал от санкций США.

Вас также могут заинтересовать новости: