Ограниченное количество танкеров, которые еще не попали под санкции, приводит к росту стоимости перевозок.

Торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась. Главная причина заключается в том, что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, потому что порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

Издание Reuters пишет, что премия на мартовскую российскую нефть сорта ESPO, экспортируемую из тихоокеанского порта Козьмино, подскочила до 3-5 долларов за баррель после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте выросли на несколько миллионов долларов.

В Индии финансовый директор Bharat Petroleum Corp Ltd сообщил, что компания не получила новых предложений на поставку нефти в марте, как это обычно бывает, и ожидает, что количество грузов, предлагаемых на март, снизится по сравнению с январем и декабрем. Индия обычно получает предложения на российскую нефть в середине каждого месяца.

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На долю нефти из РФ пришлось 36% индийского и почти пятая часть китайского импорта в 2024 году.

По данным аналитической компании Kpler, последние санкции направлены на танкеры, которые перевозят около 42% российской нефти по морю, в основном в Китай, хотя танкеры, попавшие под санкции, постепенно доставляют нефть в Китай и Индию, пока действует переходной период.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что США разрешили разгружать российску нефть до 27 февраля. Платежи за груз должны быть произведены до 12 марта, добавил он.

Санкции США и запрет, введенный в начале месяца китайской портовой группой Шаньдун, приведут к тому, что нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун потеряют до 1 млн баррелей в день поставок нефти в ближайшей перспективе, сообщает консалтинговая компания FGE.

Независимые НПЗ сокращают объемы поставок, поскольку альтернативные пути обходятся дороже, и ожидается сокращение объемов поставок на 400 000 баррелей в сутки к февралю.

Старший аналитик Kpler Сюй Муюй ожидает, что импорт российской дальневосточной нефти в Китай останется низким в ближайшие недели.

Что касается Индии, то, по данным FGE, страна столкнулась с перебоями в поставках российской нефти в объеме 450 000 баррелей в сутки, но НПЗ пользуются преимуществами переходного периода. Индийские нефтепереработчики ищут альтернативные варианты поставок из стран Ближнего Востока, Африки и США на март и апрель, поскольку ожидают дальнейшего сокращения поставок из России.

Экспорт российской нефти - последние новости

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов по крупным НПЗ, рост расходов на финансирование и запреты правительства на экспорт бензина.

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток. Это необходимо, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай, который пострадал от санкций США.

В результате плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения санкций США против нефтяной промышленности РФ.

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