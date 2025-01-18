Снижение экспорта топлива заставляет российские нефтяные компании увеличивать поставки сырой нефти для сохранения доходов.

Экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10% в 2024 году после ударов украинских дронов, повредивших крупные НПЗ, а также из-за роста затрат на финансирование и запрета правительства на экспорт бензина, усиливших давление западных санкций.

Как пишет Reuters, Россия, один из крупнейших в мире экспортеров нефти и топлива наряду с Саудовской Аравией и США, с 2022 года ищет новые рынки в Азии и Южной Америке после введения санкций.

Снижение экспорта топлива заставляет российские нефтяные компании увеличивать поставки сырой нефти для сохранения доходов. Однако такие возможности ограничены Индией, Китаем и Турцией, которые продолжают покупать российскую нефть, несмотря на санкции, и имеют собственные крупные перерабатывающие заводы.

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Общий объем российского экспорта всех видов топлива, включая мазут, дизельное топливо, нафту и авиакеросин, составил 113,7 миллиона тонн в прошлом году, что на 9,1% меньше, чем в 2023 году, сообщили два источника на рынке, ссылаясь на экспортные данные.

Отмечается, что общий объем переработки нефти в России снизился до примерно 267 миллионов тонн (5,4 миллиона баррелей в сутки) в 2024 году - это самый низкий уровень с 2012 года. Причиной стали внеплановые простои и снижение маржи переработки.

Украина атаковала несколько российских НПЗ и объектов хранения топлива, включая завод "Лукойла" в Волгограде, Омский НПЗ "Газпром нефти" в Западной Сибири, а также Славянский, Новошахтинский НПЗ и Туапсинский НПЗ "Роснефти".

Нефтеперерабатывающие заводы также оказались под давлением из-за падения цен на топливо, роста процентных ставок и российского запрета на экспорт бензина, сообщили источники.

Общий объем экспорта нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга снизился на 9% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и составил 61,96 миллиона тонн.

Поставки через порты Черного и Азовского морей сократились до 42,75 миллиона тонн, что на 10% меньше, чем в 2023 году. Экспорт через Туапсинский порт в Черном море снизился на треть до 9,1 миллиона тонн из-за простоев после ударов дронов, приостановки переработки и сокращения объемов на НПЗ "Роснефти". В то же время экспорт через Новороссийский порт в Черном море вырос на 4% до 19 миллионов тонн.

Экспорт нефтепродуктов через арктические порты Мурманск и Архангельск сократился до 1,01 миллиона тонн (минус 14%), а отгрузки через порты Дальнего Востока упали на 3% по сравнению с 2023 годом и составили 7,97 миллиона тонн.

В декабре экспорт нефтепродуктов из России морским путем вырос на 10,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10,37 миллиона тонн, включая 4,17 миллиона тонн, загруженных через Черное и Азовское моря, 5,49 миллиона тонн через Балтийское море и 637,1 тысячи тонн через порты Дальнего Востока.

Удары по российским НПЗ

В результате загадочного пожара на Волгоградском НПЗ пришлось остановить половину мощностей по производству дизельного топлива. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной промышленности. О причинах пожара до сих пор ничего неизвестно, но его последствия были ужасными для завода.

Другой источник сообщил, что пожар произошел на блоке 18, одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива. Суточная мощность завода составляет 9500 метрических тонн.

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