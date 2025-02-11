Павел Сорокин считает, что политика не должна мешать торговле энергоресурсами.

Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин заявил, что санкции США против Москвы не должны повлиять на торговлю нефтью с Индией. При этом он считает, что пока рано оценивать последствия последних ограничений.

Издание Reuters пишет, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, после того как западные страны ввели ограничения против России и сократили закупки энергоносителей из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Наши отношения с Индией основаны на экономическом прагматизме", - отметил Сорокин. "Мы считаем, что торговле энергоресурсами не должна мешать никакая политика".

Видео дня

По его словам, пока рано оценивать влияние последних санкций США.

"Нельзя судить о ситуации на основании данных за несколько недель. Необходимо больше времени, чтобы оценить эти моменты, но мы считаем, что конструктивные отношения будут и в дальнейшем успешными", - указал Сорокин.

В декабре и январе российские поставки в Индию упали по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Indian Oil Corp, ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии, в прошлом месяце заявила о возможном сокращении импорта российской нефти в этом финансовом году, в связи с последними санкциями США.

Сорокин заявил, что санкции незаконны и нанесли огромный ущерб мировой экономике.

"Развивающиеся экономики потеряли десятки миллиардов долларов, и они также увеличили стоимость капитала для всех в этой отрасли", - сказал он. "Санкции внесли элемент неопределенности в энергетический сектор, где проекты имеют очень длительные сроки реализации".

Экспорт российской нефти - последние новости

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов по крупным НПЗ, рост расходов на финансирование и запреты правительства на экспорт бензина.

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай.

В результате плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения санкций США против нефтяной промышленности РФ.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, потому что порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

Вас также могут заинтересовать новости: