Машину получил отдельный батальон морской пехоты.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины микроавтобус Volkswagen LT 35, сообщили представители фонда.

Автомобиль получил отдельный батальон морской пехоты. Подразделение принимает непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

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Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.