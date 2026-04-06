Санкции не действуют: экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров, – СМИ

Экс-владелец обанкротившегося более 10 лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, в отношении которого в сентябре 2025 года были введены санкции СНБО за сотрудничество с Россией, ищет способы обойти санкционные ограничения. Для этого он выводит оставшиеся в его распоряжении активы на подставных лиц, говорится в материале издания "Коротко.Про". В частности, издание приводит список компаний и фиктивных бенефициаров, представляющих интересы экс-банкира и которые, по мнению журналистов, также должны быть внесены в санкционные списки.

Издание отмечает, что в отличие от Константина Жеваго, которому недавно вручили подозрение во Франции и активами которого в основном управляет государство через АРМА, Лагун по-прежнему имеет доступ к своим компаниям, несмотря на то, что нанесенный им государству ущерб в 100 раз превышает ущерб, в котором обвиняют Жеваго. И это при том, что санкции в отношении него были наложены из-за его российского паспорта, ведения бизнеса с россиянами на оккупированных территориях, связей с финансовым советником Путина Кириллом Дмитриевым, а также содействия армии агрессора через уплату налогов в ее бюджет. Санкции были введены полгода назад, в сентябре 2025 года.

"В системе YouControl предупреждение о санкциях размещено лишь у нескольких компаний, где Лагун все еще является непосредственным бенефициаром. В то же время, по логике, это предупреждение должно касаться всех причастных предпринимателей, поскольку они являются де-факто прикрытием для подсанкционного экс-банкира", – говорится в статье.

Видео дня

Прежде всего, по мнению журналистов, речь идет о Максиме Чернове, который причастен также к деятельности ряда офшорных структур Лагуна с интересами на оккупированных территориях (часть бизнеса перерегистрирована по российским законам), а также является формальным "держателем" нескольких десятков земельных участков сестры Лагуна Антонины в Бориспольском районе Киевской области.

"Недавно Чернов подал в суд иск на СМИ за обнародование информации о его причастности к активам Лагуна – представлять его интересы будет Марина Мироненко (Силина). Она является партнером адвокатского объединения "Литигейшин Групп", один из партнеров которого Юрий Демченко был уличен журналистами в содействии уклонению от мобилизации. Мироненко – по "стечению обстоятельств" будет представлять также интересы самого Лагуна в деле об отмене указа Зеленского о санкциях", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что санкции не влияют на жизнь других партнеров-"фунтов" Лагуна, имена которых уже неоднократно упоминались в публикациях в СМИ: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, а также бывшая юристка "Дельта банка" Анна Гуцалюк, на которую записана часть аграрных бизнесов Лагуна. "Сразу после введения санкций в отношении "главы клана" Сергиенко переписал инвестиционный фонд Лагуна – КУА "Скай Кепитал менеджмент" (сейчас КУА КЕП) на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзода. Также на этого гражданина были переписаны ООО "Билград" (17 га под застройку в Белогородке) и ООО "Крем-1" (29 га под застройку в Белогородке, участки находились в залоге Укрэксимбанка)", – говорится в материале. Хакимзода на бумаге владеет более чем сотней различных бизнесов в самых разнообразных отраслях, однако речь идет, вероятно, об обычном "списании" компаний с долгами перед контрагентами и бюджетом на подставного лица. По аналогичной схеме компания Антонины Лагун – ООО "Агалем" с активами почти на 230 млн грн. – была переписана на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабаева

Ранее СМИ сообщали об интересе к ООО "Билград", а также к компаниям, которые должны были застраивать другой поселок под Киевом – Бородянку (ООО "Бородянинвестменс", ООО "Град Вильне", ООО "Вильне групп", а также ООО "Черниград") со стороны компаний из окружения экс-первого заместителя министра строительства и коммунального хозяйства, экс-первого заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе. Однако "Черниград" и "Бородянинвестментс" до сих пор контролирует подставной человек Лагуна – Алексей Миколенко, сын экс-главного ревизора Киевской области Петра Миколенко.

В Черниговской области Лагун, по всей видимости, будет инициировать продажу принадлежащих ему почти 100 участков сельскохозяйственной земли, которые в течение 12 лет находились в аренде у ООО "Беларусь". Это компания, которая до недавнего времени принадлежала Fozzy Group (владелец сети супермаркетов "Сильпо"), а сейчас перешла к группе Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко (экс-владельцы сети "Караван").

"По данным YouControl, только по известным в Украине компаниям, входящим в орбиту Лагуна напрямую или через его "фунтов", числится активов не менее чем на 1,5 млрд грн. Причем большинство из этих активов – на подконтрольной правительству территории Украины, более половины – подают отчетность регулярно.... Распространение санкционного режима на эти предприятия, а также на их номинальных руководителей и бенефициаров с последующим замораживанием этих активов и передачей в управление АРМА должно было бы стать показательным шагом на пути к привлечению экс-владельца "Дельта Банка" к реальной ответственности за нанесенный Украине ущерб", – говорится в статье.

