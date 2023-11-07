Такое решение принял Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу, в котором Лагун выступает обвиняемым в выведении из банка 76,5 млн долл. США.

Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск бывшего владельца АО "Дельта Банк" Николая Лагуна, обвиняемого в выводе из банка более $76,5 млн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, такое решение принял 30 октября Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу №761/8406/23, в котором Лагун выступает обвиняемым по эпизоду по выводу из банка средств на сумму свыше 76,5 млн долл. США.

В Фонде напомнили, что убытки "Дельта Банка" были нанесены выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам.

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"Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка", – уточнили в пресс-службе.

В судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся хозяйственные иски: на 22,86 млрд грн к Лагуну как председателю наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топменеджменту банка, на 791,2 млн грн ответчиком в котором выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.

"Дельта Банк"

Крупнейший банк-банкрот, оказавшийся в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства председателем наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения.

В октябре 2021 года экс-владельцу "Дельта банка" сообщили о подозрении. Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога - более 1 млрд грн.

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