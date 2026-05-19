Россия лишается сверхприбыли от нефти из-за украинских ударов по НПЗ, – ISW

У России возникают трудности с возобновлением работы поврежденных скважин.

Российская экономика все сильнее ощущает последствия затяжной войны против Украины, санкций и ударов по нефтяной инфраструктуре. Правительство РФ уже пересмотрело прогнозы роста экономики, а в стране обостряются проблемы с дефицитом кадров, инфляцией и нехваткой средств в бюджете.

Как говорится в отчете ISW, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре в последние месяцы стали более масштабными и интенсивными. Это уже влияет на экспорт нефти и способность России зарабатывать на высоких мировых ценах на энергоносители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинской разведки, в России сокращают добычу и переработку нефти. Одна из российских нефтяных компаний уже закрыла 400 скважин, а в целом объемы переработки нефти в РФ сократились как минимум на 10% в 2026 году. Также у России возникают трудности с восстановлением работы поврежденных скважин.

Кроме того, по данным украинской разведки, сразу 11 российских финансовых учреждений готовятся к ликвидации, а еще восемь банков не могут самостоятельно справиться с накопившимися проблемами и вынуждены искать внешнюю поддержку.

Зеленский также сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2026 года уже достиг почти 80 млрд долларов. Россия все активнее расходует резервы Фонда национального благосостояния и даже продает золотые запасы для финансирования войны.

В то же время введенное Кремлем повышение НДС с января 2026 года, по оценкам аналитиков, только ухудшает ситуацию: это стимулирует рост теневой экономики и повышает цены на товары и услуги без ожидаемого эффекта для бюджета.

В отчете приводится заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что российские власти вынуждены пересматривать прогнозы роста ВВП на ближайшие три года. По его словам, на экономику давят дефицит рабочей силы, международные санкции, война на Ближнем Востоке, а также изменение структуры федеральных расходов и высокая ключевая ставка Центробанка РФ.

Фактически российские власти впервые открыто признали, что нехватка работников стала одним из главных тормозов для экономики. Это противоречит предыдущим заявлениям Владимира Путина, который называл низкий уровень безработицы признаком "здоровой экономики".

Проблему усугубляет массовый набор военных для войны против Украины, из-за которого значительная часть трудоспособного населения выбыла из гражданского рынка труда. На этом фоне в России растет инфляция, хотя российские власти пытаются преуменьшать влияние кадрового кризиса на экономику

Дефицит федерального бюджета России снова вырос, в полтора раза превысив годовой план. Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. Годовой план предусматривает дефицит в 3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Россия столкнулась с настолько острым дефицитом рабочей силы, что это может тормозить ее экономику еще много лет. Причинами стали старение населения и война в Украине, из-за которых РФ стремительно теряет работников.

