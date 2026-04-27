Добывающая ассоциация призвала Кулебу отказаться от 'ручных' тарифов в порты Великой Одессы - есть риски коррупции

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины обратилась в Министерство развития громад и территорий с призывом не допустить введения так называемого "усредненного тарифного расстояния" до портов Большой Одессы.

Речь идет об инициативе, которая предусматривает фактически ручное установление тарифов, а это противоречит экономической логике, согласно которой тариф зависит от реального расстояния перевозки. Об этом говорится в письме НАДПУ.

Инициатива, которую рассматривают в Министерстве, противоречит также действующему законодательству, в частности Уставу железных дорог и приказу Минтранссвязи №317, а также создает риск искажения тарифного образования, отмечают в ассоциации.

Видео дня

В НАДПУ также отмечают, что железнодорожные перевозки в порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" остаются ключевым каналом украинского экспорта.

"Усреднение" тарифного расстояния фактически заставит бизнес, который пользуется эффективными маршрутами к черноморским портам, дополнительно платить за менее эффективные направления. А это - форма перекрестного субсидирования и избирательная дискриминация грузоотправителей. Такой подход является де-факто формой избирательной дискриминации, которая не имеет ничего общего с принципами тарифной справедливости или рыночной экономики", - говорится в обращении.

Отдельно в НАДПУ предупреждают, что инициатива может создать прецедент ручного управления тарифами, когда экономическая целесообразность маршрутов будет определяться административными решениями, а не рыночными факторами. Внедрение такого подхода может привести к росту логистических затрат для производителей, сокращению производства, снижению загрузки предприятий и потере конкурентных позиций на международных рынках.

Следствием этого могут стать меньшие валютные поступления, сокращение доходов бюджета и дополнительные риски для экономической стабильности Украины.

Отдельную озабоченность в ассоциации вызывает способ обсуждения инициативы: по данным НАДПУ, ключевые потребители услуг "Укрзализныци" и портов Большой Одессы, в частности крупные грузоотправители и экспортно-ориентированные отрасли, не были должным образом привлечены к консультациям.

"Такой подход также создает потенциальные коррупционные риски, в частности из-за возможности выборочного влияния на тарифные условия для отдельных маршрутов или групп грузоотправителей, что, в свою очередь, требует должного внимания со стороны антикоррупционных органов Украины. Для предотвращения дестабилизации в ключевой национальной отрасли просим не допустить принятия инициативы по усреднению тарифного расстояния до портов Большой Одессы, а в дальнейшем рассматривать вопрос тарифного расстояния исключительно на принципах прозрачности и с обязательным полноценным привлечением всех заинтересованных сторон рынка, включая потребителей услуг АО "Укрзализныця" и портов Большой Одессы", - резюмировали в НАДПУ.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация также призвала Министерство развития не менять железнодорожные тарифы в направлении портов: там заявили, что попытки "Укрзализныци" ввести коэффициенты к тарифам в направлении морских портов только навредят украинским экспортерам и экономике в целом. Эта инициатива противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре и создает риски несоблюдения антимонопольного законодательства. Поэтому Министерство развития должно отказать УЗ во введении этих коэффициентов.

Вас также могут заинтересовать новости: