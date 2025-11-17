Стоимость добычи превышает 166 млрд евро.

Китай открыл крупнейшее в своей современной истории месторождение золота Дадунгоу в провинции Ляонин, запасы которого оцениваются в 1 444 тонны. Об этом сообщает Euronews.

По данным Министерства природных ресурсов КНР, находка стала крупнейшей с 1949 года. Геологи открыли 2,586 млн тонн руды со средней концентрацией золота 0,56 грамма на тонну. Оценочная стоимость этого количества золота составляет ориентировочно более 166 миллиардов евро.

В проекте было задействовано около тысячи специалистов. На работы ушло всего 15 месяцев, что для месторождения такого масштаба считается необычно быстрым сроком.

Точные координаты месторождения власти не раскрывают, ограничиваясь указанием, что оно находится в восточном регионе провинции Ляонин.

Отмечается, что открытие совпало с периодом стремительного роста стоимости золота. В этом году на фоне слабого доллара, геополитической напряженности и увеличения закупок центробанками развивающихся стран металл подорожал более чем на 50%.

Производство драгоценного металла в 2024 году в Китае составило 377,24 тонны, показав рост на 0,56%. Внутренние потребление также растет. Так, китайцы приобрели почти 1 000 тонн золота за год, при этом спрос на слитки и монеты увеличился более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты объясняют это стремлением растущего среднего класса Китая защитить свои накопления на фоне глобальной экономической нестабильности.

Газета Financial Times писала, что рекордный рост цен на драгоценный металл спровоцирован непубличными закупками золота Китаем, которые могут превышать официальные данные более чем в 10 раз. Таким образом КНР пытается уменьшить зависимость от доллара США.

5 ноября стало известно, что в Турции нашли месторождение золота с потенциальным объемом в примерно 13 тонн. Ориентировочная стоимость открытия может составлять 1,7 млрд долларов.

