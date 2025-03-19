Дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост зарплат.

По итогам 2024 года средний уровень безработицы уменьшился до 14,3%.

Как говорится в Трекере экономики от Центра экономической стратегии, в 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, в 2022-м - 18,5%.

"Рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, но безработица все еще оставалась высокой, что свидетельствует о наличии структурной безработицы. Нехватка рабочей силы стала одной из ключевых проблем бизнеса", - говорится в исследовании.

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Специалисты отмечают, что дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат, даже по сравнению с довоенным периодом.

Компании активнее привлекали женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые ранее занимали преимущественно мужчины. В частности, женщины все чаще работали водителями грузовиков, сварщиками, слесарями и водителями общественного транспорта. Этот процесс поддерживали государственные и международные программы обучения, помогая женщинам освоить новые профессии.

"Впрочем, переобучение требует времени, а количество рабочей силы и дальше сокращается из-за мобилизации и выезда людей за границу. Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы", - резюмировали аналитики.

Занятость и безработица украинцев - последние новости

Через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество соискателей работы и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года, говорится в исследовании сайта по поиску работы Work.ua.

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Количество безработных в Польше составляет всего 464 тысячи человек, а в Чехии - 139 тысячи, что является самым низким показателем среди всех стран ЕС. Одним из факторов такого результата является вклад украинских беженцев преимущественно в Польше, сообщал аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

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