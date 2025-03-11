В феврале средняя зарплата увеличилась до 23 500 гривень.

Через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество соискателей работы и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании сайта по поиску работы Work.ua.

В феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Аналитики отмечают, что такая тенденция является обычным явлением на рынке труда: после праздничного затишья рекрутеры активизируют найм.

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Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях. Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) от всех вакансий - в Киеве и области. По 9% - на Львовщине и Днепропетровщине, еще 6% - в Одесской, 3% - в Харьковской области. Во всех областях-лидерах в феврале выросло количество вакансий.

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий из 28:

рабочие специальности, производство - 16 703 вакансии, +5% к январю;

сфера обслуживания - 14 535, +5%;

продажи, закупки - 12 450, +5%;

розничная торговля - 11 392, +5%;

логистика, склад, ВЭД - 10 314, +4%.

Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на такие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор медицинской клиники (+16%).

"Еще одна положительная тенденция - работодатели продолжают активно маркировать вакансии пометкой "Преимущество ветеранам" - 4 413 предложений работы, +18% к январю", - отметили в Work.ua.

Как отмечают аналитики, в феврале работодатели имели отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей, хоть и немного уменьшилось по сравнению с январем, все еще было очень высоким.

"Все ключевые показатели - количество кандидатов, отзывов и средний показатель конкуренции - пока держатся уровня июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров", - говорится в исследовании.

Отмечается, что высокая конкуренция не утихает в IT. Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера - стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах.

"Среди других удивительно конкурентных вакансий - копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина. Обычно это удаленные должности, за которые идет ожесточенная борьба", - сообщили в Work.ua.

В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю). Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли на:

Киевской области - 26 500 грн, +500 грн к январю;

Львовской области - 24 900 грн, +900 грн;

Одесской области - 22 500 грн, +500 грн;

Харьковской области - 21 500 грн, +500 грн.

А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным - 22 500 грн.

Заметнее всего выросли зарплаты в вакансиях в таких категориях:

телекоммуникации и связь - 30 000 грн, +9% к январю;

страхование - 27 750 грн, +7%;

СМИ, издательство, полиграфия - 24 000 грн, +7%;

IT, компьютеры, интернет - 29 250 грн, +6%;

строительство, архитектура - 30 000 грн, +5%;

недвижимость - 50 000 грн, +5%;

топ-менеджмент, руководство высшего звена - 50 000 грн, +5%.

Вакансии и зарплаты в Украине - последние новости

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% - до 21 473 гривни (до вычета налогов). Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По данным OLX Работа, самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в категориях: продажа недвижимости - 35 000 гривень, строительство и облицовочные работы - 25 000 гривень, агробизнес, сельское и лесное хозяйство - 25 000 гривень.

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