Результаты различных опросов свидетельствуют о все большей адаптации украинцев за рубежом.

В 2025 году около 200 тыс. украинцев могут покинуть страну. Постепенное возвращение украинских мигрантов ожидается только после существенного снижения рисков безопасности.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ. "Негативные миграционные тенденции сохраняются, ведь несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения", - сказано в документе.

Отмечается, что намерения стран-реципиентов по изменению или отмене правового статуса временной защиты украинских мигрантов после достижения мира пока окончательно не определены. Поэтому ожидается, что чистая внешняя миграция будет продолжаться, пока сохраняются высокие риски безопасности.

Видео дня

Предположения прогноза Нацбанка остаются неизменными: дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0,2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

"Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше, чем рост производительности, что будет повышать инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за недостатка рабочей силы", - говорится в отчете.

В НБУ отметили, что результаты различных опросов свидетельствуют о все большей адаптации украинцев за рубежом. Все большая часть из них работает и обеспечивает своим семьям уровень жизни, сравнимый с тем, что был у них в Украине до полномасштабного вторжения. Успешная адаптация на новом месте уменьшает долю тех, кто хочет вернуться и увеличивает вероятность воссоединения семей за рубежом, а не в Украине.

Возможное осложнение ситуации с безопасностью, восстановление перебоев энергоснабжения и активная политика правительств стран-реципиентов по удержанию украинцев являются негативными рисками для прогноза миграции.

"В случае их реализации можно ожидать дальнейшее сокращение внутреннего потребительского спроса и усиление нехватки работников. Ситуация на рынке труда осложнится, а негативные последствия для инфляции и ВВП будут более ощутимыми", - считает регулятор.

Однако есть и положительные риски: по опросам, высокие доходы и наличие жилья в Украине стимулируют людей оставаться. Следовательно, рост экономики и усилия правительства по восстановлению потерь жилья и инфраструктуры будут стимулировать украинцев возвращаться быстрее и в дальнейшем оставаться в Украине.

Украинские мигранты - последние новости

В США по программе "Единство для Украины", разработанной еще при администрации экс-президента Джо Байдена, живут почти четверть миллиона украинских беженцев. Многие из них подали заявки на получение политического убежища, временного статуса и других форм иммиграционной помощи, но с приходом к власти Дональда Трампа украинские беженцы опасаются, что помощь для них будет отменена.

Страны Европы заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались. В частности речь идет о странах, которые являются наиболее зрелыми в вопросе миграционной политики, считает макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

Вас также могут заинтересовать новости: