Лишь около 20% людей, которые финансово способны приобрести жилье, вложатся в первичный рынок.

В 2025 году в зависимости от стадии строительства, региона расположения новостройки, качества и класса объекта рост цен на первичном рынке жилья может составить от 15% до 20-25%.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии директора по продажам строительной компании GAZDA Марианны Бигунец.

"2025 год будет непростым на рынке недвижимости. С одной стороны существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру. А с другой - покупательная способность граждан будет оставаться на достаточно низком уровне", - отметила эксперт.

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По ее мнению, главными факторами, которые могут сказаться на стоимости жилья в новостройках, являются:

Размер инфляции. Согласно прогнозам, в 2025 году инфляция может составить 10% - это повлияет на подорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Ситуация на валютном рынке. Ожидается, что средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно "привязаны" цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%.

Изменения в налогообложении. Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и лиц приравненных к ним).

Уровень спроса.

По словам Бигунец, разница между объектами в начале строительства и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для довоенного рынка.

"Зато цена на одноклассные объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соразмерного жилья в Днепре или Полтаве - в регионах менее безопасных для проживания. Иначе говоря, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", - рассказала она.

Что касается реального уровня спроса в 2025 году, то по оценкам компании, лишь около 20% от тех, кто финансово способен приобрести жилье (за полную стоимость, с помощью рассрочки или ипотеки, в том числе по государственной программе "еОселя") решат вложить средства в первичный рынок жилья.

В компании отметили, что малый уровень спроса может значительно усилить конкуренцию на первичном рынке, особенно в относительно безопасных регионах таких, как Закарпатье, Львовщина, Буковина, Киевщина. Девелоперы могут предложить покупателям более лояльные условия приобретения, а по ряду параметров более качественное жилье, чем конкуренты.

Кроме того, на рынке уже появились специальные предложения, предусматривающие более выгодные условия приобретения жилья для ветеранов войны.

"По нашим оценкам, в 2025 году на каждого реального покупателя жилья в безопасных регионах будет приходиться в среднем 2 возводимые квартиры. А конкуренция потребует от девелоперов принятия ряда важных решений, связанных со способами приобретения жилья: например, будут совершенствоваться программы рассрочки: например, потенциальное снижение первоначального взноса с 30-50% до 10-20%, расширение срока погашения рассрочки с 3 до 5 лет, - отметила Марианна Бигунец.

Спрос на жилье в Украине

Как писал УНИАН, в случае новой возможной волны веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%. Вместе с тем такое сокращение можно считать временным - ожидаемо спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики.

В рамках программы "еОселя" украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, тогда как ранее он составлял 20%, сообщали в Министерстве экономики в ноябре.

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