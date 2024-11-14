Из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться.

В случае новой возможной волны веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%. Вместе с тем такое сокращение можно считать временным - ожидаемо спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики.

Такое мнение в переданном УНИАН комментарии высказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Кроме того, как считает эксперт, из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться: речь идет в основном об активных объектах на начальных стадиях строительства, которые сейчас составляют около 35-40% от всех объектов в стадии возведения.

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"Однако, как это ни парадоксально, соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активное строительство и продолжаться продажи, сохранится. То есть можно говорить, что пропорция между спросом, реальными продажами и объектами продаж не изменится. Иначе говоря, военные обстоятельства ситуативно "ужмут" первичный рынок жилья почти вдвое. Однако никаких признаков новой волны кризиса не будет. Рынок ситуативно "уменьшится", но не остановится", - сказала она.

По словам Бигунец, кроме электроэнергии, существует ряд факторов, от которых будет зависеть текущий спрос. Так, до конца года потенциальные покупатели будут учитывать регион расположения объекта (уровень безопасности для жизни), площадь предлагаемого для приобретения жилья, стадию возведения новостройки, цену и механизмы приобретения жилья.

Как и в течение года, платежеспособный спрос сконцентрирован в основном в Западном регионе страны - это преимущественно Львов, Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск.

"Более 45-50% всего спроса приходятся именно на эти города. Также достаточно активны покупатели в Киеве и его окрестностях (около 20% от общего объема спроса), Одессе (10-15% спроса), на другие города (например, Винница, Житомир, Днепр, Харьков и т.д.) приходится примерно 10-15% спроса на новостройки. Итак, фактор защиты и безопасности до сих пор остается едва ли не самым главным при выборе жилья", - подчеркнула Бигунец.

Она также сосредоточила внимание на факторе, который беспокоит потенциальных покупателей - это политика нового президента США в отношении Украины. По ее словам, около 20% граждан, планировавших приобретение жилья в новостройках в безопасных регионах, отсрочили покупку, так сказать, до "выяснения обстоятельств" и намерений нового главы Белого Дома по дальнейшей поддержке нашей страны.

"Покупателей сдерживает скорее фактор неопределенности и связанные с этим страхи, а не трезвый расчет. Новый президент США начнет исполнять свои обязанности с 20 января 2025 года. И до того времени делать преждевременные выводы рано, даже опираясь на первые блиц-заявления. Поэтому есть все основания полагать, что отсроченный спрос начнет медленно реализовываться", - отметила Бигунец.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

В стоимость жилых объектов, старт строительства которых начался во втором квартале 2024 года, закладывался курс доллара к гривне на уровне 45-47 грн/долл. По словам директора по продажам строительной компании GAZDA Марианны Бигунец, средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, что в среднем составляет 2 года, ожидался на уровне около 43-44 грн/долл.

Летом на рынке недвижимости наблюдался низкий спрос, поэтому повышение цен не ожидалось. По словам эксперта по недвижимости Юрия Питы, исключение на могли составлять лишь более безопасные западные регионы страны, которые традиционно в условиях войны пользуются большим спросом.

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