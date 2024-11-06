В правительстве ожидают, что программа будет стимулировать молодых людей оставаться в Украине.

В рамках программы "еОселя" украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, тогда как ранее он составлял 20%. Об этом сообщают в Министерстве экономики.

"Теперь молодые украинцы смогут присоединиться к программе, оплатив вдвое ниже первый взнос - от 10% от стоимости жилья", - приводит Минэкономики заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

По словам государственного деятеля, до сегодняшнего дня доля молодых людей среди участников программы была достаточно малой - всего 9%. Всего в этой категории было получено 1115 кредитов.

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Чиновники ожидают, что количество молодежи среди участников программы возрастет. Отметим, что ее рассматривают именно в качестве механизма, который будет стимулировать молодых людей оставаться в стране. Кроме того, программа должна положительно сказываться на строительной отрасли.

Программа "еОселя" - справка

Ипотечную программу "еОселя" рассматривают как одну из составляющих политики "Сделано в Украине". Последняя призвана, в частности, создать благоприятные условия для развития производства. Стартовала программа в октябре 2022-го.

Оформить доступную ипотеку по программе "еОселя" можно через приложение "Дія". Желающим воспользоваться услугой надо заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк. После этого они смогут подписать необходимые документы с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Напомним, в октябре стало известно, что в правительстве изменили условия "еОсели" для прифронтовых областей. Это должно способствовать возвращению людей на деоккупированные территории.

А в январе сообщалось, что в рамках новых условий программы украинцы смогут приобрести частные дома и таунхаусы.

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