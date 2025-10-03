В этом году планируют протестировать технологию во Львове, Харькове и Бородянке.

В Украине могут полноценно внедрить технологию нового поколения связи 5G только после завершения военного положения.

"Покрытие 5G не будет заменять восстановление поврежденных сетей, расширение покрытия на дороги, железнодорожные пути и отдаленные населенные пункты. Сейчас стоит говорить о качестве, а не о количестве локаций с 5G. По оптимальному сценарию, к 2030 году можно покрыть достаточно большую территорию страны этой технологией", - сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, сейчас более 9,4 млн (почти 22% среди всех) телефонов в Украине поддерживают технологию 5G. И эта цифра стабильно растет.

Он отметил, что с внедрением технологии 5G у бизнеса появится значительно больше технических возможностей для развития и поддержки экономики Украины. Среди очевидных преимуществ:

комфортные, безопасные и умные города;

автоматизация процессов бизнеса;

более быстрый интернет;

новые сервисы.

"Европа развивает 5G с 2019-го. Мы планировали запустить его в 2022-м. Из-за полномасштабного вторжения планы сместились, но его внедрение получило новые цели", - отметил Прибытько.

В этом году планируют протестировать технологию во Львове, Харькове и Бородянке.

"Харьков - идея президента. Тестирование в Харькове доказывает, что, несмотря на постоянные обстрелы, город развивается. Бородянка - символ восстановления Украины после значительных послевоенных разрушений. Там привлекаются технологии для "Умного города" и строительства и не хватает новой мобильной технологии", - добавил заместитель министра цифровой трансформации.

Технология 5G в Украине - последние новости

В августе стало известно, что правительство обновило постановление о тестировании сети пятого поколения 5G в Украине, по которому Львов, Харьков и Бородянка будут тестировать новейшую технологию.

В конце июля сообщалось, что в Киеве тестировали технологию сети пятого поколения со скоростью до 10 Гбит в секунду в Киевском Авиационном Институте (КАИ).

В мае прошлого года в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

