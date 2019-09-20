Ни одна отрасль в мире не может развиваться без развития строительной отрасли – эксперт

Проблема не столько в застройщиках, сколько – в контролирующих органах, отметил управляющий собственник девелоперской компании «ОМОКС» Алексей Кулагин.

Профильное министерство должно развивать строительную отрасль и защищать ее добросовестных игроков от рейдеров и прочих мошенников.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил ведущий специалист в области промышленного и гражданского строительства, автор идеи анклавизации Украины, управляющий собственник девелоперской компании «ОМОКС» Алексей Кулагин.

Отвечая на вопрос ведущей о том, почему в столице уже достроенные дома часто долго не вводятся в эксплуатацию, он отметил, что проблема не столько в застройщиках, сколько – в контролирующих органах.

«У нас власть постоянно «борется с несистемными застройщиками». А кто выдавал разрешения? Вы ведь выдали? Так кто же тогда несистемный? Почему вы допустили выдачу разрешения без выполнения, допустим, проекта до конца? Наверное, захотели денег, взяли и выдали разрешение? Так застройщику было бы проще выполнить все до конца и не давать никому денег. Потому что тогда стоимость для покупателя была бы ниже», – заявил Алексей Кулагин.

Он добавил, что существует такое понятие, как технические условия. «Не секрет, что в Киеве все сети, включая электросети, уже, мягко говоря, старенькие. Катушка изнашивается, внутри кабеля уже могут замкнуть, тогда электричества лишатся много микрорайонов. Ливневая канализация вообще в отвратительном состоянии: во время дождей затапливает переходы и т. д. Для чего она вообще нужна? Когда грунт вокруг здания замачивается, он имеет свойство проседать. А значит, постоянное замачивание – это постоянные просадки. Поэтому нормальные строители убирают от здания абсолютно все стоки. Но должен сказать, что ливневые системы делают только единицы домов. В Киеве ситуацию несколько спасает неспокойный рельеф, перепады. Местная власть за решение проблемных вопросов требует долю в бизнесе, бизнесмены говорят: «А за что тебе давать? Скоро выборы, ты уйдешь, а я буду копошиться с твоей долей». Базар-вокзал», – рассказал бизнесмен.

Алексей Кулагин убежден в том, что «тот, кто сегодня занимается строительством – патриот в чистом виде».

«Без денег, без ничего, в бесправии он создает долгосрочные рукотворные активы для всей Украины. Это активы для страны, а не для человека: дом стоит 200 лет – это восемь поколений и четыре полноформатных срока наследования. Это базовый актив страны, он не может принадлежать одному человеку, потому что вписан в инфраструктуру даже не города, а страны», – констатировал управляющий собственник девелоперской компании «ОМОКС».

Он высказал уверенность, что ни один бизнес, ни одна отрасль в мире не может развиваться без развития строительной отрасли, потому что она является одной из самых базовых.

«Но если развитые страны кредитуют строительство едва ли не под 0% годовых, то в Украине застройщики имеют шансы получить лишь «акулий заем», который практически невозможно вернуть. Но мы должны помнить, что деньги – это ничто. Например, здание служит 200 лет. За это время гривна обесценится на 2000%. К слову, на Западе основными владельцами недвижимости являются в основном Пенсионные фонды, чтобы сохранить покупательную способность денег. У нас Нацбанк сказал, что недвижимость – это особо рисковое вложение. Но недвижимость окупается за срок, который раз в 10 короче срока службы этой недвижимости. Если это рисковое вложение, то что тогда не рисковое?» – возмущен Алексей Кулагин.

По данным предпринимателя, скорость старения жилого фонда в Украине – перехода в аварийное и ветхое – 3,5 млн м² в год.

«По одному только Киеву 500 тыс. м² жилфонда ежегодно перерастает в ветхое. Кроме того, срок службы крупнопанельных домов, которые мы начали строить с 1957 года, декларируется как 120-150 лет, хотя на практике – не более 70-ти. США отказались от крупнопанельного строительства в 1952 году, Франция – в 1962-м. У нас эти здания скоро начнут разваливаться. И скорость старения жилфонда, перехода в ветхое жилье, ускорится. Что будем делать тогда? Не забывайте, что по пространствам для работы, досуга и жизни определяется цивилизационный уровень нации. А мы сейчас в этом плане деградируем», – заключил Алексей Кулагин.

Видео: UKRLIFE.TV