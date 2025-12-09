Это финансирование рассматривается как важнейший рычаг воздействия на Москву для европейцев и Украины на мирных переговорах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что соглашение о разблокировке замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (около 140 млрд долларов) помощи Украине будет достигнуто всего через несколько дней, поскольку переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Как пишет The Times, в понедельник Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также со своими французскими и немецкими коллегами, чтобы обсудить последние мирные предложения США.

Они также обсудили усилия Европы по высвобождению средств, замороженных на счетах в европейских банках, — либо для финансирования продолжающихся военных действий Украины, либо для финансирования восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.

Видео дня

"После этого высокопоставленные правительственные источники выразили оптимизм в отношении того, что соглашение близко и будет объявлено на этой или следующей неделе", - пишет издание.

Как отмечает The Times, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг воздействия на Москву для европейцев и Украины на мирных переговорах. Оно обеспечит надежный источник финансирования военных действий Украины еще на два года.

Эти деньги также рассматриваются как один из немногих козырей европейцев в мирных переговорах, позволяющий предотвратить фактическое навязывание Украине Вашингтоном какой-либо сделки.

Бельгия, где сосредоточена подавляющая часть европейских активов, пока не дала согласия на заключение сделки.

Однако представитель правительства Великобритании заявил: "Мы надеемся, что соглашение будет достигнуто примерно в течение следующей недели".

Представитель Даунинг-стрит заявил после встречи, что четыре лидера "обсудили позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".

Замороженные активы РФ для Украины

Исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен считает, что эти активы РФ следует использовать как козырь для достижения мира, а не в качестве репарационного кредита для Украины.

Также ранее СМИ писали, что Франция контролирует второй по объему в Европейском Союзе, после бельгийского Euroclear, пакет замороженных активов России. Париж уже более двух лет скрывает, в каких именно банках они хранятся.

Вас также могут заинтересовать новости: