Французские официальные структуры не комментируют, где именно хранятся замороженные активы.

Франция контролирует второй по объему в Европейском Союзе, после бельгийского Euroclear, пакет замороженных активов России. Париж уже более двух лет скрывает, в каких именно банках они хранятся.

Как пишет газета Financial Times, Франция не раскрывает информации об учреждениях, где размещены 18 миллардов евро резервов российского центробанка, и не сообщает, как используются начисленные проценты, объясняя это банковской тайной. Это вызывает все большее раздражение среди стран ЕС.

Интерес к активам усилился из-за плана Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине, который должен быть обеспечен замороженными активами РФ. Новое предложение предусматривает использование активов по всему Евросоюзу, а не только 185 млрд евро в Euroclear - депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Бельгия настаивает, что бремя не может ложиться только на Euroclear, поскольку это делает его уязвимым к ответным мерам со стороны Москвы и финансовым рискам.

Французские чиновники поддерживают концепцию репарационного займа, но с другой стороны, они выступили против схемы по привлечению активов, хранящихся в коммерческих банках, аргументировав это тем, что кредиторы имеют другие договорные обязательства, чем Euroclear.

По данным FT, страны ЕС заморозили следующие объемы российских активов (суммы могут меняться из-за колебаний стоимости ценных бумаг и валют):

Бельгия - 192 млрд евро;

Франция - 18 млрд;

Германия - 200 млн;

Кипр - менее 100 млн;

Швеция и Люксембург - около 10 тысяч евро.

В издании отмечают, что почти все из дополнительных 25 млрд евро активов, замороженных в Евросоюзе вне Euroclear, находится именно во французских и бельгийских коммерческих банках. Во Франции 18 млрд евро хранятся преимущественно в частных учреждениях. Собеседники FT предполагают, что значительная часть может принадлежать BNP Paribas - крупнейшему французскому банку, но тот отказался от комментариев. Crédit Agricole, Société Générale, а также бельгийские KBC и Belfius тоже не комментируют вопрос, ссылаясь на конфиденциальность.

Euroclear, который не имеет обязательств выплачивать РФ проценты по активам, получил от их блокировки значительные "неожиданные прибыли": 5,4 млрд евро в 2023 году и 2,4 млрд евро за первое полугодие 2024-го. Значительную часть этих средств направили на финансирование кредита Украины. Из-за того, что объемы активов, которые хранятся в Euroclear, самые большие, они продолжают играть ключевую роль в переговорах.

Коммерческие банки, в отличие от Euroclear, могут быть обязаны выплачивать России часть процентов, начисленных на депозиты. Но условия разнятся, и некоторые банки, по данным источников, уже накопили эти проценты.

"Французские банки в этом вопросе последовательны, они не желают участвовать в обсуждениях", - сказал один собеседник в Париже, знакомый с ситуацией.

Французские официальные структуры - от Елисейского дворца до Минфина и центробанка - не комментируют, где именно хранятся замороженные активы. Известно лишь, что после начала полномасштабной войны Париж объявил о конфискации яхт и недвижимости подсанкционных россиян и сообщил о замораживании около 22 млрд евро активов центробанка России. Тогда же финразведка Tracfin заявила, что один из крупных французских банков предупредил власти о попытке Москвы репатриировать эти средства.

Вопрос репарационного кредита должны рассмотреть лидеры ЕС на саммите через две недели, и именно позиция Франции - один из ключевых факторов напряжения.

Европейская комиссия 3 декабря обнародовала долгожданное предложение по использованию замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине. Речь идет о сумме около 210 млрд евро, сообщает The Economist.

По этому предложению, сначала Украина может получили 90 млрд евро, но в конечном итоге, возможно, сумма будет намного больше. Это решение позволит стране финансировать правительство и военные действия в течение следующих нескольких лет. При этом Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов, осудила эту идею.

Лидеры семи стран-членов Евросоюза призвали партнеров быстро рассмотреть предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Соответствующее письмо к руководству Совета ЕС и Еврокомиссии написали лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

