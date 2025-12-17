Планировалось, что завтра руководители стран ЕС обсудят этот вопрос на совместном саммите.

Обсуждение "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов снято с повестки дня саммита лидеров ЕС, который стартует завтра. Об этом в комментарии журналистам сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня утром президент Комиссии объявила, что Комиссия отступила и что вопрос российских активов не будет вынесен на стол переговоров. Если я правильно понял то, что сказала сегодня президент Комиссии, и я думаю, что понимаю это правильно, то она сказала, что российские активы не будут вынесены на стол переговоров завтра", - сказал он.

По словам Орбана, это стало результатом "фоновых переговоров и борьбы", состоявшихся накануне вечером.

Видео дня

Репарационный кредит для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна поддержит выделение репарационного кредита за счет замороженных активов РФ, но исключительно в том случае, если все будет оформлено безупречно с юридической точки зрения.

Между тем западные СМИ сообщают, что администрация Трампа за кулисами пытается сорвать выделение репарационного кредита и подстрекает отдельные страны ЕВС саботировать процесс. Начбето Трамп хочет использовать замороженные активы РФ как козырь в мирных переговорах с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: