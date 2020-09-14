Законопроект №3087-д предусматривает ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро экономической безопасности.

Украина рискует получить еще один правоохранительный орган с функциями, которые дублируются в разных структурах. Такое мнение высказали эксперты Ради інституційних реформ (РІР), которые проанализировали проект Закона «О бюро экономической безопасности Украины», принятый в первом чтении 3 сентября 2020.

Законопроект №3087-д предусматривает ликвидацию налоговой милиции, оптимизацию структуры и штата органов, которые ведут борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранение дублирования их функций и создание на их базе единого органа - Бюро экономической безопасности (БЭБ). Основной штатной единицей должны стать детективы, которые объединят функции следователей и оперативников.

Нынешний проект напоминает другую законодательную инициативу парламентариев, датированную еще 2015 годом. Тогда речь шла о создании Службы финансовых расследований. Специалисты обращают внимание на то, что законопроект №3087-д не содержит четких принципов взаимодействия БЭБ с другими государственными органами - прежде всего, в сфере аналитического обеспечения.

Действительно, новый орган будет иметь право получать служебную информацию целого ряда государственных служб - Службы финансового мониторинга, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и других (кстати, о Государственной налоговой службе в законопроекте даже не упоминается). Планируется, что он получит доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и базам государственных органов. Но порядок такого доступа будет определяться индивидуально с каждым учреждением, отмечают эксперты. По сути все будет зависеть от доброй воли ведомства-распорядителя данных.

Стоит обратить внимание на штатную численность бюро (она ограничена 4 тысячами сотрудников) и оплату труда (оклад сотрудника составит не менее 20 прожиточных минимумов, то есть, около 44 тыс. грн, плюс различные доплаты и премии). Рядовой специалист сможет зарабатывать ежемесячно более 60 тыс грн. Однако здоровая конкуренция и достойная награда за труд могут быть нивелированы ошибочным подходом при создании Бюро.

Заключительные положения законопроекта предусматривают также изменения в действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (УК и УПК). Специалисты обращают внимание на то, что полномочия и сфера компетенции директора НАБУ будут делегированы директору Бюро экономической безопасности. А в ст. 41 УПК авторы проекта предлагают внести изменения, которые предоставляют приоритет подследственности именно Бюро экономической безопасности или НАБУ.

Детективы бюро имеют право вести следствие по ст. 206-2, 210, 211 Уголовного кодекса Украины в том случае, если этим не занимается НАБУ. Также в УК должна появиться новая статья, предусматривающая ответственность за мошенничество с НДС, подделку документов, акциза, доведение банка до банкротства и тому подобное.

Особое внимание следует обратить на то, что ключевые статьи Уголовного Кодекса - ст. 201 «Контрабанда» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем» - остались в подследственности Таможенной службы, СБУ и НАБУ. Такой подход вызывает у экспертов немало вопросов.

Сегодня в государстве уже действуют несколько правоохранительных структур, которые прямо или косвенно занимаются экономическими преступлениями. Это НАБУ, НАЗК, ГБР, СБУ, Нацполиция. Эффективность их часто разрозненной и несогласованной работы очень низкая. При этом бизнес и госбюджет испытывают дополнительное давление.

«С созданием Бюро экономической безопасности Украины мы получим еще один правоохранительный орган - клон нынешней налоговой милиции с ее репрессивно-следственным уклоном и дефицитом аналитики, - отмечает Александр Кучеренко, член правления Ради інституційних реформ. – В то же время мы выступаем за создание единого централизованного органа на базе Налоговой и Таможенной служб, Службы финансового мониторинга, Службы финансового аудита и Службы финансовых расследований. Важно, чтобы он имел общую автоматизированную информационно-аналитическую систему (с полным и беспрепятственным доступом к соответствующим базам данных), реализовывал налоговую и таможенную политику, осуществлял контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства, расследовал финансовые преступления. Именно такой единый орган будет способен обеспечить стабильность и безопасность работы бизнеса, а также эффективно бороться с теневыми схемами».

Справка:

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Автор: УНИАН