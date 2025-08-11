В Евросоюзе назвали эту меру частью неизменного обязательства поддерживать Украину.

Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро с процентов от замороженных активов России 8 августа и планирует передать их Украине.

Как сообщили в Еврокомиссии, это третий перевод средств в ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года.

"Эти избыточные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС в ответ на агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по остаткам наличности могут быть использованы для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что 90% первых двух траншей было использовано для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через механизм Ukraine Facility. Начиная с этого третьего транша, 95% поступлений будет использовано для поддержки Украины через Механизм сотрудничества в рамках кредитования для Украины (ULCM), а 5% - через EPF.

"Эта мера является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в Еврокомиссии.

Международная помощь Украине - последние новости

30 июня Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, - это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

8 августа Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине более 3 млрд евро финансовой поддержки. В Совете ЕС отметили, что это финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственного управления.

Вас также могут заинтересовать новости: