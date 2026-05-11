Будут мягче, чем после уксуса: проверенный способ вернуть полотенцам первоначальный вид

Многие хозяйки привыкли использовать белый уксус, чтобы вернуть полотенцам былую мягкость, но этого можно добиться другим способом.

Когда речь заходит о стирке полотенец, использование белого уксуса долгое время считалось умным приемом для сохранения их мягкости и чистоты. Слабая кислотность дистиллированного белого уксуса расщепляет остатки стирального порошка и действует как натуральный кондиционер для белья.

Однако это натуральное чистящее средство можно сменить на то, которое работает лучше, и профессионалы в области клининга с этим согласны, пишет Express.

Вместо того чтобы добавлять белый уксус в отсек для моющих средств для смягчения полотенец, стоит добавлять мерную ложку кристаллов соды прямо в барабан стиральной машины. Таким образом, полотенца после стирки кажутся более чистыми и мягкими еще до того, как они полностью высохнут.

Видео дня

Кристаллы соды используются во многих сферах домашнего хозяйства из-за их многофункциональности. Это натуральная соль с высокой щелочностью, что позволяет ей эффективно и легко расщеплять остатки кондиционера для белья и другие жирные наслоения.

Очистка полотенец может стать настоящим испытанием, особенно потому, что жирный мыльный налет бывает трудно удалить, не прибегая к агрессивным чистящим средствам, которые могут оставить пятна или ослабить структуру ткани. Однако использование кристаллов соды позволяет устранить любые загрязнения, осевшие на полотенцах, в результате чего они выходят из стиральной машины более чистыми, мягкими и гигроскопичными.

Как использовать кристаллы соды для сохранения мягкости полотенец

Во-первых, необходимо стирать полотенца отдельно от одежды и постельного белья. Одежда часто выделяет значительное количество ворса во время стирки, что может привести к налипанию пуха на полотенца. Затем в барабан засыпается мерная ложка кристаллов соды вместе с одной капсулой стирального порошка, после чего загружаются полотенца.

Следует избегать использования кондиционера для белья при стирке полотенец, так как он может создать жирный мыльный налет.

Стиральную машину следует настроить на горячую стирку при температуре 60°C, чтобы тщательно очистить полотенца и уничтожить все бактерии. После завершения цикла запускается дополнительный цикл полоскания, так как это поможет удалить все остатки мыла, которые могли отделиться от ткани.

Когда стиральная машина закончит работу, полотенца следует развесить для просушки на улице под солнечными лучами. Если нет возможности сушить вещи на улице, лучшим вариантом будет разместить полотенца на сушилке рядом с осушителем воздуха.

Ранее УНИАН сообщал, что нужно делать после каждой стирки, чтобы в машинке никогда не завелась плесень.

Вас также могут заинтересовать новости: