Дёмин впервые показал свою маму, с которой много лет не общается (фото)

Ведущий также высказался об отношениях между родителями и детьми.

Известный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Дёмин показал свою маму, с которой много лет не общается.

О непростых отношениях с родным человеком мужчина рассказывал ранее. По его словам, в последний раз они виделись примерно в 2016 году. Также он отмечал, что мама не осуждает агрессию РФ против Украины. Более того, ходит на митинги в поддержку диктатора.

"Для меня это был шок. Она всегда как-то странно говорила об Украине в последнее время, но, наверное, российская пропаганда там очень сильно на нее повлияла. После того, как она, чтобы насолить мне, подала на меня в суд на алименты, хотя живет в Испании и там зарабатывает… Я не хочу с ней общаться", – подчеркивал Демин.

Видео дня

Однако вчера, в День матери, Слава решил все же опубликовать совместное фото в своем Instagram с мамой. Он также написал, что все родители могут ошибаться в воспитании детей, но стоит продолжать всегда любить их и пытаться понять.

"Мама – это не всегда идеальные отношения. Не всегда понимание, теплые объятия или слова, которые легко сказать. Иногда это обиды, дистанция, годы молчания или вещи, которые до сих пор болят. День матери для меня – не об идеальности. Он о благодарности за жизнь. О попытке понять. О взрослении. Все родители ошибаются. Но я верю, что, несмотря на эти ошибки, они продолжают любить своих детей. Понимание нам с вами с нашими родителями. А дальше время покажет", – написал ведущий.

Напомним, ранее Слава Дёмин рассказал о выкидыше у любимой.

Вас также могут заинтересовать новости: