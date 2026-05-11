Ждать ли украинцам курсовых потрясений: новый прогноз аналитика на ближайшие дни

В начале мая гривня укрепилась как к доллару, так и к евро на фоне усиления валютных интервенций со стороны Национального банка Украины, что фактически обеспечило управляемое движение курса после апрельских колебаний.
Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, официальный курс гривни к доллару укрепился на 0,6% – до 43,80 грн, а к евро на 0,1% – до 51,54 грн, при этом динамика евро в значительной степени соответствовала глобальному укреплению европейской валюты к доллару.
По мнению эксперта, ключевым фактором стало снижение дефицита валюты на рынке: среднесуточный разрыв между спросом и предложением сократился до 115 млн долларов, тогда как объемы интервенций НБУ выросли до 783,6 млн долларов.
"Таким образом, внерыночные среднесуточные интервенции НБУ достигли почти 42 млн долл., что на 10% больше показателей прошлой недели и является многонедельным максимумом. Итак, на этой неделе мы стали свидетелями управляемой ревальвации гривни", – написал аналитик.
Шевчишин отметил, что такая ревальвация позволяет удерживать рынок в стабильном состоянии и стимулирует как импортеров, так и экспортеров работать без отложенных решений о покупке или продаже валюты.
В то же время он подчеркивает, что неделя, вероятно, останется спокойной из-за отсутствия значительных рыночных триггеров и нахождения экономики в фазе сезонного затишья, когда спрос на валюту умеренный, а бизнес не демонстрирует резких движений.
"Неделя не обещает быть горячей. Это скорее межсезонье, когда население занимается "сбором и накоплением" (спрос вяло растет), а бизнес без значительных колебаний баланса. Налоговый период только через неделю. Важных и сильных событий нет. Так что это движение в фарватере мировых тенденций и переваривание последних новостей", – отметил эксперт.
В базовом сценарии аналитик ожидает стабильности курса с незначительными колебаниями: наличный доллар, по его прогнозу, будет торговаться в пределах 43,75–44,25 грн, а евро – 51,50–52,25 грн. В то же время он отмечает, что уже в ближайшие недели ситуация может стать более динамичной из-за начала налогового периода, ожидаемой миссии МВФ в Киеве и ряда внешнеполитических событий. Несмотря на текущую стабилизацию, общий девальвационный тренд гривни сохраняется, хотя его реализация, по оценке эксперта, пока отложена во времени.
В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.
Доллар начал неделю с роста на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов поставки нефти в мире. Американская валюта укрепилась после того, как стало ясно, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик.