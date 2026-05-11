Ждать ли украинцам курсовых потрясений: новый прогноз аналитика на ближайшие дни

Неделя будет спокойной из-за отсутствия значимых рыночных триггеров и нахождения экономики в фазе сезонного затишья.

В начале мая гривня укрепилась как к доллару, так и к евро на фоне усиления валютных интервенций со стороны Национального банка Украины, что фактически обеспечило управляемое движение курса после апрельских колебаний.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, официальный курс гривни к доллару укрепился на 0,6% – до 43,80 грн, а к евро на 0,1% – до 51,54 грн, при этом динамика евро в значительной степени соответствовала глобальному укреплению европейской валюты к доллару.

По мнению эксперта, ключевым фактором стало снижение дефицита валюты на рынке: среднесуточный разрыв между спросом и предложением сократился до 115 млн долларов, тогда как объемы интервенций НБУ выросли до 783,6 млн долларов.

Видео дня

"Таким образом, внерыночные среднесуточные интервенции НБУ достигли почти 42 млн долл., что на 10% больше показателей прошлой недели и является многонедельным максимумом. Итак, на этой неделе мы стали свидетелями управляемой ревальвации гривни", – написал аналитик.

Шевчишин отметил, что такая ревальвация позволяет удерживать рынок в стабильном состоянии и стимулирует как импортеров, так и экспортеров работать без отложенных решений о покупке или продаже валюты.

В то же время он подчеркивает, что неделя, вероятно, останется спокойной из-за отсутствия значительных рыночных триггеров и нахождения экономики в фазе сезонного затишья, когда спрос на валюту умеренный, а бизнес не демонстрирует резких движений.

"Неделя не обещает быть горячей. Это скорее межсезонье, когда население занимается "сбором и накоплением" (спрос вяло растет), а бизнес без значительных колебаний баланса. Налоговый период только через неделю. Важных и сильных событий нет. Так что это движение в фарватере мировых тенденций и переваривание последних новостей", – отметил эксперт.

В базовом сценарии аналитик ожидает стабильности курса с незначительными колебаниями: наличный доллар, по его прогнозу, будет торговаться в пределах 43,75–44,25 грн, а евро – 51,50–52,25 грн. В то же время он отмечает, что уже в ближайшие недели ситуация может стать более динамичной из-за начала налогового периода, ожидаемой миссии МВФ в Киеве и ряда внешнеполитических событий. Несмотря на текущую стабилизацию, общий девальвационный тренд гривни сохраняется, хотя его реализация, по оценке эксперта, пока отложена во времени.

Курс доллара – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Доллар начал неделю с роста на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов поставки нефти в мире. Американская валюта укрепилась после того, как стало ясно, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик.

Вас также могут заинтересовать новости: