Обнаружен дефект: на мосту Патона частично ограничат движение транспорта

На мосту имени Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта в первой полосе в направлении с левого на правый берег. Временные ограничения связаны с проведением неотложных ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время планового технического осмотра специалисты "Київавтошляхміст" обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции и возможное образование провала, поврежденный участок будут ремонтировать.

По предварительной оценке, дефект носит локальный характер и на данный момент не влияет на общее техническое состояние моста. В то же время специалисты отмечают, что повреждение требует оперативного устранения.

Ремонтные работы ориентировочно продлятся до 14 мая. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.

