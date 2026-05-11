Бельгия передаст Украине более 50 самолетов F-16: эксперт объяснил, что нужно улучшать

По его словам, Украине желательно получить модернизированные истребители, чтобы иметь возможность очистить небо от российской авиации вблизи линии фронта.

Растягивание временных рамок до 2029 года в передаче Украине истребителей F-16 от Бельгии является досадой. Об этом директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский сказал в эфире Radio NV.

В частности, его спросили, почему такие медленные сроки передачи Украине от Бельгии истребителей F-16.

"Хотелось бы модернизации данных самолетов и, по крайней мере, чтобы их было хотя бы 50, потому что на самом деле это очень важный вопрос. Такие сроки связаны, прежде всего, с тем, что Бельгия ждет обновления других самолетов", - сказал Храпчинский.

В то же время эксперт отметил, что Украине нужно постоянно увеличивать парк авиации, так как происходит "изношение авиации за счет активной работы".

"Одно дело, когда самолеты используются для наработки летных смен и тренировок, а другое - когда ежедневно идет война и, соответственно, идет ежедневная отработка", - добавил аналитик.

Он отметил, что у Украины есть возможности применения боеприпасов JDAM, которые передают американцы.

"Надо говорить об увеличении объемов и большем количестве самолетов, которые могли бы это делать [сбрасывать эти бомбы - УНИАН]", - отметил эксперт.

Как можно улучшить противодействие российским КАБ

Также он подчеркивает необходимость появления более качественных технических характеристик, поскольку Украина до сих пор не решила проблему с российскими управляемыми авиационными бомбами, хотя благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удается отклонять цели. Храпчинский подчеркнул:

"Решить эту проблему можно за счет использования более качественных ракет, которые могли бы отгонять российскую авиацию, а это AIM-120 серии D, которые работают на расстояние свыше 180 км. Еще дополнительно нужно говорить о необходимости получения от Европы ракет MICA, которые могут использоваться за горизонтом. Это более 200 км".

Он отмечает, что колоссальная задача заключается в том, чтобы оттеснить российскую авиацию.

Эксперт отмечает, что можно наносить дальнобойные удары по удаленным российским аэродромам, но эти аэродромы уже оборудованы системами защиты, и теперь нужно применять более сложные средства, в том числе баллистику, которые несут большую полезную нагрузку.

Надежда, что истребители F-16 из Бельгии будут модернизированы

"Спасибо Бельгии за предоставление таких возможностей. Жаль, что это растягивается аж до 2029 года, но мы надеемся, что некоторые самолеты будут обновлены до возможности их использования в режиме защиты воздушного пространства от российской авиации", - подчеркнул Храпчинский.

Что этому предшествовало

По данным СМИ, в 2026 году Украина может получить от Бельгии семь истребителей F-16 (из них четыре используются для обучения украинских военных), в 2027 - еще пять, в 2028 году - уже 14, а в 2029 году - самая большая партия из 27 истребителей. Всего речь идет о 53 истребителях.

Ранее говорилось о том, что Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 только после того, как получит и введет в строй новые самолеты F-35.

