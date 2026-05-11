Такую настойку легко можно приготовить дома.

Как только начинается сезон, украинцы начинают самостоятельно готовить салаты или варенье из одуванчиков - рецепт у каждого свой, и хотя такие блюда кажутся необычными, на самом деле, полакомиться ими любят многие. Еще один популярный вариант угощения из ярких цветов - настойка из одуванчиков. Рассказываем, для чего она нужна и как ее сделать.

Чем полезна настойка из цветков одуванчиков

По данным медицинского портала WebMD, люди часто используют это растение для профилактики болезней почек или инфекций мочевыводящих путей, укрепления суставов и от простуды. Однако врачи предупреждают, что убедительных научных доказательств, подтверждающих эффективность этого метода, нет.

Тем не менее те, кто предпочитает использовать растение как лекарственное средство, считают, что лечит настойка из одуванчиков многие недуги. Частично с таким мнение согласны ученые, опубликовавшие свои исследования на сайте Национальной медицинской библиотеки США. В них сказано, что некоторые виды одуванчика помогают снимать жар, проводить детоксикацию, активировать кровообращение, устранять застои и нормализовать мочеиспускание. Многочисленные исследования, по данным специалистов, показали, для чего настойка из одуванчиков может использоваться еще - она обладает антибактериальным, антиоксидантным, противораковым и противоревматическим действием.

Как правильно сделать настой из одуванчиков

Есть несколько методов, как сделать настой из одуванчиков для суставов или для профилактики различных заболеваний. Важно понимать, что собирать цветки лучше подальше от больших городов и дорог - в полях, деревнях, лесах, то есть там, где нет активного потока машин и промышленных зон. Идеальное время для сбора одуванчиков - раннее утро, когда на цветках есть роса, но нет пыли. В таком случае растение не потребует дополнительной обработки и мытья, ведь большое количество воды смоет пыльцу, которая тоже очень полезна.

Настойку можно делать не только из цветков, но и из корней, однако они накапливают полезные вещества ближе к осени, поэтому если вы хотите попробовать такое снадобье, лучше собирать растения в октябре-ноябре.

Сейчас, в мае, вам понадобятся только цветки - настойка из одуванчика, при правильном приготовлении, станет настоящим эликсиром молодости и здоровья. Чистые цветки необходимо выложить в стеклянную банку, плотно их утрамовывая. Как только увидите, что растение занимает ¾ емкости, залейте в банку водку до краев, затем поставьте сосуд в прохладное темное место на 21 день. Каждые 1-2 дня банку нужно встряхивать, а по истечение указанного времени процедить настойку, перелить в стеклянную бутылку и убрать на хранение в темное место.

Важно понимать, что настойка из одуванчиков горькая на вкус, поэтому лучше разбавлять ее водой - примерно по 10 капель на 150-200 мл чистой жидкости. Кроме того, растение обладает слабительным эффектом, так что сразу переходить на серьезные дозы не стоит - необходимо дать организму привыкнуть. По мнению тех, кто принимает настойку регулярно, употребление 10 капель средства на стакан воды трижды в день - идеальный вариант для новичков, чтобы и здоровье укрепить, и себе не навредить.

