Ученые создали 'живой пластик', который саморазрушается по команде

Палстик разрушается всего за 6 дней.

Ученые создали новый вид пластика, который можно запрограммировать на саморазрушение. Как пишет DailyGalaxy, команда исследователей путем внедрения в материал спящих бактериальных спор и ферментов, расщепляющих пластик смогла создать материал, который полностью разлагается всего за шесть дней, не образуя при этом вредного микропластика.

В новом исследовании был использован продвинутый двухферментный подход. Ученые создали живой пластик, в состав которого входит консорциум микроорганизмов. Бактерии были Bacillus subtilis отдельно запрограммированы с помощью генной схемы, способной секретировать два взаимодополняющих фермента, разлагающих пластик: липазу Candida antarctica, отвечающую за разрыв случайных цепей, и липазу Burkholderia cepacia, отвечающую за последовательную деполимеризацию.

При смешивании с поликапролактоном, пластиком, используемым в 3D-печати и медицинских устройствах, спящие споры бактерий не сразу оказывали воздействие на материал. Но когда исследователи добавили питательный бульон, нагретый до 50°C, споры активировались, и ферменты быстро приступили к работе.

После внедрения этих микробов пластик мог эффективно "оживать" и саморазрушаться по команде, превращая прочность из проблемы в программируемую характеристику", – заявил Чжуоцзюнь Дай, один из ведущих авторов статьи.

В течение шести дней пластик полностью разложился, не образуя микропластика, что является серьезной экологической проблемой при традиционных методах разложения пластика.

Хотя этот первый прототип основан на поликапролактоне, исследователи считают, что те же принципы могут быть применены и к другим типам пластика, особенно к одноразовым пластикам, которые вносят значительный вклад в глобальные отходы.

Это особенно важно, поскольку большая часть пластиковых отходов попадает в океаны, где они остаются годами. Если бы они могли разлагаться в самой воде, это стало бы огромным шагом вперед в решении одного из самых сложных аспектов пластикового загрязнения.

