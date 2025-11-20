Доходность гривневых депозитов в 12 раз выше валютных.

В условиях колебаний валютного курса и инфляции украинцам важно не только накапливать деньги, но и сохранить их покупательную способность.

В переданном УНИАН комментарии вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, как гражданам максимально защитить свои сбережения и стоит ли запасаться валютой.

Он подчеркнул, что гривневые депозиты сохраняют высокую доходность, которая как минимум гарантирует сохранение покупательной способности вложенных средств. Сравнивая доходность гривневых и валютных вкладов, банкир отметил, что сейчас разница колоссальная: доходность гривневых депозитов в 12 раз выше.

Банкир привел пример: вклад сроком на 1 год на сумму 20 тыс. грн по средней ставке 14,5% годовых с учетом налогов даст чистый доход более 2 тыс. грн.

"Если же на эту же сумму приобрести доллары по условному курсу 43 грн/долл., получим около $465. Разместив их на долларовый депозит сроком на 1 год под среднюю ставку 1,2% годовых, доход составит 5,58 долл., а после уплаты налогов - всего около 4 долл. Проведя обратную конвертацию по курсу покупки (условно 43,5 грн/долл.), получим чистый доход около 174 грн", - отметил эксперт.

К скупке валюты Мамедов советует подходить взвешенно. По его словам, деньги, которые не работают, рано или поздно теряют свой "вес".

"Понимаем, что традиционное внимание граждан к наличной валюте связано с несколькими факторами: от привычки, что валюта является чем-то гарантированным, до бытовых нужд - например, переводами близким за границу. Однако стоит помнить, что инфляция есть и в США, и в ЕС, то есть ни доллар, ни евро не защищены полностью от инфляционных потерь. Следовательно, со временем любые наличные средства могут потерять часть своей стоимости", - акцентировал специалист.

По его мнению, наиболее взвешенным решением является диверсификация рисков: хранить средства равными долями в разных валютах (в том числе и на депозитах), а часть - в наличных. Пропорция может быть почти одинаковой.

"Украинские банки заинтересованы в росте доверия к национальной валюте. Есть все основания переключить внимание с валюты на гривневые инструменты сбережения. При этом любое решение следует принимать в соответствии с индивидуальными потребностями и краткосрочными планами", - подытожил Мамедов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что в условиях сильного девальвационного давления на гривну, то есть когда она ежедневно дорожает, продавать имеющуюся наличную валюту нет смысла. А вот покупать ее сейчас будет целесообразно. По его оценке, в 2026 году самый высокий потенциал роста курса к гривне остается у доллара США, далее идет евро.

По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, на этой неделе на наличном валютном рынке курс покупки и продажи доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,70 до 42,40 гривен.

