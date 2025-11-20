Продать доллар можно в среднем по курсу 41,83 грн, евро - 48,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 ноября, снизился на 1 копейку и составляет 42,29 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 15 копеек и составляет 49,15 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,12 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,01 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг составляет 48,74 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

В ближайшие два года валютный рынок Украины будет оставаться контролируемым, а по базовому сценарию доллар может вырасти до 48 гривен, рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По ее словам, с 2027 года ожидается существенное оживление притока инвестиций и долгового капитала.

Вас также могут заинтересовать новости: