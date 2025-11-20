Отключения электроэнергии создают дополнительное давление на цены и валютную динамику.

В конце ноября валютный рынок снова оказывается в зоне влияния широкого комплекса факторов, однако среди всех переменных именно энергетическая ситуация остается наиболее определяющей.

Как пояснил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ситуация в энергетике способна менять поведение граждан, корректировать решения бизнеса и создавать дополнительное давление на ценовую динамику, что в итоге отражается на валютных котировках.

"Краткосрочные отключения формируют у населения потребность в более безопасных инструментах сохранения средств, а бизнес заставляют адаптироваться к росту расходов. В отдельных случаях компании могут быть вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать затраты на генерацию, что усиливает инфляционный фон. Все это создает дополнительную нагрузку на валютный сегмент", - говорит эксперт.

По его словам, несмотря на имеющиеся риски, НБУ имеет широкий набор механизмов, которые позволяют держать ситуацию под контролем. Кроме того, почти $50 млрд международных резервов дают НБУ возможность гибко управлять валютной ситуацией

Несколько повлиять на курсовую ситуацию может и "Черная пятница" в конце ноября.

"Период скидок традиционно увеличивает спрос именно на гривну. Украинцы переориентируются на приобретение товаров по акционным ценам, а не на конвертацию сбережений в валюту. Это создает дополнительный внутренний стабилизатор", - пояснил Лесовой.

Учитывая макроэкономическую ситуацию и позицию НБУ, резких курсовых движений до конца осени банкир не прогнозирует: стоимость доллара будет находиться в диапазоне 41,8-42,2 грн, а евро - на уровне 48-49,5 грн.

По оценке Лесового, с 24 по 30 ноября коридоры валютных изменений составят 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"В финале ноября основные параметры рынка остаются контролируемыми, инструменты стабилизации работают, а структура спроса и предложения более-менее уравновешена. При отсутствии форс-мажорных событий валютный рынок и в дальнейшем будет двигаться в пределах управляемого равновесия", - резюмировал банкир.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,00 гривны за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,12 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,01 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.

