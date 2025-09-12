Это позволит Швейцарии финансировать товары и услуги местных компаний на нужды Украины.

Швейцария хочет позволить большему количеству частных компаний принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

Отмечается, что в Швейцарии зарегистрировали законопроект, который создаст правовую основу для закупки товаров и услуг у местных компаний на нужды Украины за средства государственной казны.

"Вызовы, связанные с восстановлением Украины, являются большими. Они требуют мер, которые также привлекают частный сектор. Этим соглашением Федеральный совет создает правовую основу для усиления сотрудничества со швейцарскими компаниями, которые еще не работают в Украине", - говорится в сообщении.

Закон еще должен быть одобрен парламентом. Правительство подаст предложение после 12 ноября. В то же время законопроект может быть обжалован на референдуме.

Восстановление Украины - последние новости

По оценкам украинских властей, восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет.

По словам бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля, концепцией правительства является создание двух фондов в размере 1 трлн долларов: фонд на 540 млрд долларов за счет конфискованных российских активов, и фонд объемом 460 млрд долларов как платформу для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Позже газета Financial Times писала, что многие европейские компании уже присматриваются к возможностям в Украине, которые могут открыться для них во время восстановления после завершения войны.

