Юлия Свиридено поздравила украинских учителей с профессиональным праздником.

Учителя в прифронтовых громадах получат ежемесячную доплату в размере 4000 гривень. Данное решение приняли на заседании правительства.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений – тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, 25 тысяч учителей, которые работают в 84 прифронтовых громадах, получат увеличенную ежемесячную доплату - 4000 гривень после уплаты налогов. Речь идет о таких областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Отмечается, что деньги начислят уже в октябре - за период с 1 сентября.

Также премьер поздравила украинских учителей с профессиональным праздником - Днем Учителя.

Зарплата учителей в Украине - последние новости

В Украине обещают поднять заработную плату учителям. Так, на образование в 2026 году запланировано выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в текущем году. Повышение произойдет в два этапа - с 1 января - на 30%, и с 1 сентября - еще на 20%.

При этом профессия учителя остается одной из самых низкооплачиваемых в Украине. По данным исследования OLX Работа, зарплата учителей в сентябре составила 12 500 гривень, что на 8,7% больше, чем в прошлом году.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что с 1 сентября доплата учителям составит 2000 гривень.

