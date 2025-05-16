В ведомстве отметили, что хотят изменить подходы к оплате труда учителей с целью увеличения суммы заработной оплаты.

С 1 сентября этого года доплата учителям составит 2000 гривен. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он напомнил, что на сегодня есть доплата к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

"С 1 сентября это будет 2000 грн. Министерство образования осознает, что элиту должна воспитывать элита, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы изменить подходы к оплате труда учителей с целью увеличения суммы начисленной и выплаченной учителям заработной оплаты", - подчеркнул Витренко.

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Доплаты учителям: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 января 2025 года была установлена доплата для всех учителей общего среднего образования - независимо от стажа и места работы. При этом решение правительства не распространялось на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей учреждений профтехобразования и колледжей.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что заработные платы для категорий, как педагог дошкольного образования, педагог внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей, органы местного самоуправления в основном выплачивают.

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