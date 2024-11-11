В ведомстве говорят: работают над тем, чтобы надбавку получали все категории педагогов.

Обещанную Кабмином ежемесячную надбавку к заработной плате смогут получить не все украинские учителя. Об этом в эфире телемарафона заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, доплата устанавливается с 1 января 2025 года для всех учителей общего среднего образования - независимо от стажа и места работы. При этом решение правительства не распространится на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей учреждений профтехобразования и колледжей.

В то же время, как сказал Лисовой, ведомство уже работает над тем, чтобы надбавку получали все категории педагогов.

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"Заработные платы для категорий: педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей в основном органы местного самоуправления выплачивают. Нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят тем общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - пояснил министр.

Ежемесячная доплата учителям

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабмин ввел ежемесячную "учительскую доплату" в размере 1 тыс. гривен с января. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение является частью поддержки правительством педагогов.

Кроме того, он сообщил, что с 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2 тыс. гривен.

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