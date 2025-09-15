Кроме того, планируется вдвое повысить академические стипендии для 163,8 тыс. студентов.

На образование в 2026 году запланировано выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в текущем году.

Львиная доля, 183,9 млрд грн, пойдет на оплату труда в системе образования, что предусматривает повышение зарплат учителей на 50%. Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год, представленном Кабмином.

Повышение состоится предварительно в два этапа: с первого января - на 30%, и с первого сентября - еще на 20%.

Кроме того, планируется вдвое повысить академические стипендии для 163,8 тыс. студентов. На это заложено 6,6 млрд грн.

На питание школьников хотят выделить 14,4 млрд грн. На них расширят реформу питания для 4,4 млн учеников: с первого января для 1-4 классов и 5-11 на прифронтовых территориях. Уже с первого сентября следующего года нововведение затронет все 5-11 классы в Украине.

Дополнительно в школы направят 2,1 млрд грн на приобретение 14,1 млн учебников для 4-х и 9-х классов.

Еще 15 млрд грн в области образования пойдут на инвестиционные проекты, как то укрытия, пищеблоки, школьные автобусы, проекты Новой украинской школы.

Проект Госбюджета-2026 и оплата труда учителей

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Кабмин принял проект государственного бюджета Украины на следующий год и направил его на рассмотрение парламента. Общая смета составляет: расходы - 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен по сравнению с действующим бюджетом-2025), доходы - 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн).

В Минобразования еще в начале лета рассматривали возможность повышения зарплат учителям в следующем году. По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить среднюю заработную плату для учителя на уровне 24 тысяч грн. нужно было найти дополнительно около 200 млрд грн.

