Иван Маринюк

В 2022 году вступают в силу правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также будет активирован автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Поэтому легализация активов становится для украинского бизнеса жизненной необходимостью. Планируемая с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года налоговая амнистия может помочь собственникам иностранных активов «мягко» вывести их из тени. Соответствующий законопроект №5153 уже прошел первое чтение в парламенте.

Для Украины это первый опыт. А международная практика налоговых амнистий имеет как положительные, так и отрицательные примеры.

Опыт Грузии 2005 года можно назвать самым неудачным в истории. Тогда налоговой амнистией воспользовались всего восемь человек. В результате в бюджет Грузии поступило 35 тыс долларов из планируемых 4 млн. Причиной неудачи, как отметили многие грузинские эксперты, стало недоверие граждан к государству. При этом ставка сбора составляла всего 1%.

Международная практика налоговых амнистий имеет как положительные, так и отрицательные примеры

В отличие от Грузии, Аргентина в 2017 году провела одну из самых успешных налоговых амнистий в мире. Сумма задекларированных доходов составила 117 млрд долларов, а бюджет получил 9,5 млрд долларов. Эта история успеха, по мнению экспертов, стала возможна, поскольку Аргентина присоединилась к международным инициативам по борьбе с уклонением от уплаты налогов и активной работой в этом направлении. Государство дало понять налогоплательщикам, что в скором времени получит информацию касательно их зарубежных активов и никому потом не скрыться, а предложенная амнистия является хорошим вариантам начать жизнь с «чистого листа».

Наряду с Аргентиной, Индонезия также показала хорошие результаты. 367 млрд долларов – общая сумма активов, задекларированных индонезийцами в 2016 году. Налоговые поступления в бюджет составили около 11 млрд долл.

Результаты амнистии Италии также выводят ее в ряды успешных. Благодаря программе бюджет Италии получил 4 млрд евро налоговых поступлений. Мотивацией для итальянцев, как и для аргентинцев, стали шаги государства к расширению партнерских отношений с другими странами для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Так, Италия заключила со Швейцарией двустороннее соглашение о налоговом сотрудничестве и обмене налоговой информацией, после чего уровень секретности активов итальянцев в Швейцарии существенно снизился, а риски их потери возросли.

Позитивный опыт этих стран приводят в пример многие сторонники налоговой амнистии в Украине. Но удастся ли Украине достичь похожих результатов?

На сегодняшний день существует, как минимум, четыре веские причины, по которым налоговая амнистия в Украине может пойти не по плану.

Первая - финансовый мониторинг. Правила финансового мониторинга для амнистируемых средств не упрощали. Наличные средства не подлежат амнистии. Однако после их размещения на специальном счете в украинском банке они могут быть «легализованы». Для этого декларанту потребуется пройти проверку и объяснить банку источники происхождения средств, в то время как для налоговой в специальных декларациях не требуется указывать источники происхождения декларируемых активов.

Вторая - цена ошибки. Если налоговому органу не понравятся подтверждающие документы, не будут соблюдены процедурные моменты декларирования и т.п., декларанту придется заплатить налоговый сбор по ставке 18% (вместо обещанных 2,5/5/9%). И это - в лучшем случае. Риск доначисления денежных обязательств и перспективы судебного разбирательства требуют основательно взвесить все риски.

Существует, как минимум, четыре веские причины, по которым налоговая амнистия в Украине может пойти не по плану

Третья причина - недоверие к государству. Законопроект предусматривает освобождение декларантов от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, а также запрет на использование спецдеклараций в качестве доказательств в судебном процессе или следствии. Декларирование конфиденциально, но надолго ли? В недобросовестных руках такая информация может сыграть «злую шутку» против налогоплательщика, его окружения и бизнес-партнеров.

И четвертая - недоверие к украинским банкам. «Банкопад» и применявшиеся ранее валютные ограничения показали уязвимость и несовершенство банковской системы Украины. Отсутствие четкого понимания функционирования специальных счетов для целей амнистии - также повод усомниться в банковской тайне. Она все еще оставляет желать лучшего.

Что же дальше? Прежде чем принимать участие в специальном декларировании, декларанту необходимо провести переучет своих активов и оценить все риски. В частности, необходимо:

определить какие-либо преграды для реализации своего права на участие в специальном декларировании;

поднять свою налоговую историю;

собрать информацию обо всех активах и подготовить документы, подтверждающие их стоимость;

корректно заполнить специальную декларацию и рассчитать налоговые обязательства;

в спорных моментах – получить индивидуальную налоговую консультацию.

Если подготовиться должным образом, налоговая амнистия, в перспективе, снизит риски потери или уменьшения активов, будет способствовать их легальной передаче наследникам, даст возможность более эффективно распоряжаться и управлять ими, а также позволит закрыть старые долги перед государством с меньшей налоговой нагрузкой – до 9% вместо 18%.

Иван Маринюк, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

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