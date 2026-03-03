Украина получила первый транш по новой программе МВФ: на что пойдут средства

Общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.

Сегодня, 3 марта, Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, 1,5 миллиарда долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. При этом общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.

Свириденко отметила, что с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 миллиарда долларов финансовой поддержки от МВФ.

Сотрудничество Украины и МВФ - последние новости

26 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов США, рассчитанную на четыре года.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза.

По условиям новой программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед Международным валютным фондом в рамках текущей программы сотрудничества. В частности, до конца февраля необходимо было усилить процедуры отбора членов наблюдательных советов госбанков, а до конца марта – принять пакет налоговых изменений и назначить нового постоянного главу Государственной таможенной службы.

