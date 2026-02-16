'Нацкэшбэк' будут начислять по-новому: правительство кардинально изменило условия программы

С 1 марта программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка.

Кабинет министров Украины принял изменения в программу "Национальный кэшбэк".

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, правительство запускает обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

"До 28 февраля 2026 года кэшбэк будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе. Начиная с 1 марта 2026 года, программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - говорится в сообщении.

Видео дня

С 1 марта 2026 года кэшбэк будет начисляться:

15% - на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%. Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах: косметике и средствах гигиены, бытовой химии, товарах для дома, для ремонта и строительства, для животных, канцелярии, одежде, обуви и т.д. А также отдельных продуктах питания - твердых и мягких сырах, некоторых видах макаронных изделий и круп;

5% - на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%. Это, в частности, сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка, мука и другие товары для выпечки, замороженные продукты, яйца, другая бакалея.

"С 1 марта мы переходим к более точному и гибкому подходу: дифференцированный кэшбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы. В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуацией на рынке", - отметил министр экономики Алексей Соболев.

До этой даты Министерство экономики проведет разъяснительную работу с ритейлерами, производителями и банками. Это необходимо, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике.

Все начисления кэшбэка, как и раньше, идут на карту "Национальный кэшбэк", выбранную в "Дие", где также можно проверить сумму начисления.

Потратить кэшбэк можно на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Национальный кэшбэк – главные новости

В ноябре 2025 года в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

С 11 декабря 2025 года украинцы получили возможность покупать продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбэк".

Вас также могут заинтересовать новости: