Свернут ли 'Нацкешбек' летом: в Кабмине объяснили, от чего зависит будущее программы

Средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбэк", могут быть использованы до 30 июня 2026 года. Однако это не дата автоматического свертывания программы, сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив в интервью "Укринформу".

"Нет, это не дата завершения программы. Речь идет о предельном сроке использования уже начисленных средств на специальном счете. То есть это техническая дата для использования кэшбэка, а не автоматическое сворачивание программы", – отметил Киндратив.

По его словам, дальнейшие решения относительно объемов финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от спроса, результативности и бюджетных возможностей. Заместитель министра экономики также отметил, что в марте правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы в виде еще 2,1 млрд грн.

Видео дня

"Такой подход позволяет гибко реагировать на динамику программы: спрос на кэшбэк высок, поэтому объемы финансирования могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от фактической нагрузки", – добавил Киндратив.

Национальный кэшбэк – главные новости

Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбэк", запустив обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

С 1 марта программа заработала по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка – 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Целью этого решения является усиление поддержки украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Ранее в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Таким образом, средства из программы уже нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

