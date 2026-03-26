Свернут ли 'Нацкешбек' летом: в Кабмине объяснили, от чего зависит будущее программы

Решения об объемах финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года.

Средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбэк", могут быть использованы до 30 июня 2026 года. Однако это не дата автоматического свертывания программы, сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив в интервью "Укринформу".

"Нет, это не дата завершения программы. Речь идет о предельном сроке использования уже начисленных средств на специальном счете. То есть это техническая дата для использования кэшбэка, а не автоматическое сворачивание программы", – отметил Киндратив.

По его словам, дальнейшие решения относительно объемов финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от спроса, результативности и бюджетных возможностей. Заместитель министра экономики также отметил, что в марте правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы в виде еще 2,1 млрд грн.

Видео дня

"Такой подход позволяет гибко реагировать на динамику программы: спрос на кэшбэк высок, поэтому объемы финансирования могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от фактической нагрузки", – добавил Киндратив.

Национальный кэшбэк – главные новости

Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбэк", запустив обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

С 1 марта программа заработала по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка – 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Целью этого решения является усиление поддержки украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Ранее в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Таким образом, средства из программы уже нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

