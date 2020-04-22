На время карантина: "Ощадбанк" отменил для бизнеса комиссию за пользование POS-терминалами

До 31 июля пользование терминалами будет бесплатным, оплате подлежат только проценты от суммы операций.

Государственный "Ощадбанк" предложил специальные условия бесплатного эквайрингового обслуживания для новых клиентов микро- и малого бизнеса, которые ранее не использовали в работе POS-терминалы и хотят адаптировать свой бизнес под новые реалии.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сообщается, что до 31 июля 2020 года пользование терминалами будет бесплатным, уплачивать нужно только проценты от суммы операций. Предложение актуально для аптек, продуктовых, хозяйственных и зоомагазинов, которые работают во время карантина.

В пресс-службе банка отметили, что преимуществами бесконтактной оплаты при помощи POS-терминалов являются безопасность, так как наличные деньги могут переносить микробы, грязь и вирусы; рост продаж, так как по статистике более 50% расчетов проводятся платежными картами; удобство – повышается скорость оплаты, при этом снижается объем наличности для инкассации.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ощадбанк" предоставил кредитные каникулы первым 17 клиентам малого и среднего бизнеса с целью поддержки предпринимателей и снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.