"Ощадбанк" рассказал об успехах предоставления кредитных каникул бизнесу

Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита.

Государственный "Ощадбанк" предоставил кредитные каникулы первым 17 клиентам малого и среднего бизнеса с целью поддержки предпринимателей и снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина, введенного украинскими властями в рамках мер по противодействию распространения в Украине коронавируса.

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Как сообщили в пресс-службе банка, предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита.

В частности, кредитные каникулы получили клиенты банка из отраслей машиностроения, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, развлекательных услуг, торговли, автомобильной сферы, металлургии, туризма, транспорта.

"Ощадбанк" идет навстречу клиентам-предпринимателям, чтобы они выстояли в этот непростой период и впоследствии продолжили нормальное функционирование своего бизнеса... Мы сохраняем для себя клиента, а для страны - работодателя и налогоплательщика. Поэтому мы подставляем кредитное плечо тем, кто действительно нуждается и кто, верим, уже скоро внесет свой вклад в восстановление экономики", - цитирует пресс-служба главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины разъяснил, что льготный режим обслуживания кредита, или кредитные каникулы, не означает прощение долгов, а лишь предполагает отсрочку уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось в период карантина.

25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.