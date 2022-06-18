Вторжение РФ в Украину обернулось крахом для биткоина и всех других криптовалют.

На фоне стремительного обвала криптовалютного рынка крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase увольняет 18% сотрудников.

Как сообщает Reuters, будут уволены 1100 человек.

Спад крипторынка связывают с чрезвычайной волатильностью, поскольку инвесторы выходят из рискованных активов из-за опасений рецессии. Также инвесторы опасаются, что более высокие показатели инфляции заставят Федрезерв США активнее повышать процентные ставки.

"Рецессия может привести к очередной крипто-зиме и может длиться длительный период", — отметил СЕО Coinbase Брайан Армстронг.

Война в Украине и курс биткоина:

Вторжение РФ в Украину обернулось крахом для биткоина и всех других криптовалют.

По состоянию на 9 мая 2022 года стоимость биткоина опустилась ниже отметки 32,7 тысячи долларов, достигнув уровня лета 2021 года. Только за один месяц первая криптовалюта упала на 13% и потеряла большую часть своей стоимости после того, как в ноябре прошлого года достигла рекордного уровня в 69 тысячи долларов.

Среди десяти криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего упала Cardano, которая потеряла 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% и Ripple – 5,7%.

13 июня 2022 года биткоин рухнул до 18-месячного минимума. Цена криптовалюты преодолела психологическую отметку в 25 тысяч долларов.

18 июня 2022 год курс биткоина установил новый антирекорд.

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