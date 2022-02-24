Военная операция также повлияла на крупные финансовые рынки.

Криптовалюты ожидаемо отреагировали снижением на вторжение войск Путина в Украину. В особенности это почувствовали биткоин и Ethereum.

Самая дорога криптовалюта подешевела на 9%, а ее главный преследователь – почти на 13%. Похожая ситуация наблюдается с курсами Cardano, Solana и XRP.

Происходящие события на рынке криптовалют опровергает утверждения последователей-энтузиастов цифровых денег о том, что биткоин не зависит от геополитики, пишет Reuters. Удешевление других альткоинов вслед за ним доказывает их неразрывную с ним связь.

В то же время критически низким курс биткоина назвать пока нельзя. В прошлом июне он снижался до минимума в $28,8 тыс. Впрочем, если обвал продолжится, вероятно, к началу лета на биржах первая криптовалюта будет стоить не больше $20 тыс.

Ранее американский финансист и трейдер Нассим Талеб обрушился с критикой на биткоин, назвав ее "развлечением для лузеров". По его мнению, рано или поздно криптовалюта потеряет всю свою стоимость, поскольку она не относится к инструментам хеджирования и страховкам от геополитических рисков.

При этом эксперты все еще обещают биткоину рост до $200 тысяч уже в этом году. По прогнозам одного из самых известных криптотрейдеров Николаса Мертена, если крипте удастся пробить порог в $100 тыс., то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда.

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